清晨起來，只見窗外已是白茫茫的一片，氣象預報可真準。雪花仍不停地飄落著，落在大地上悄無聲息，很快就掩住了路面已稀的腳印，我把衣領又拉得更緊些，紐約（New York）的冬天可真不好過。

巨型的鏟雪車正在大街上來回吃力地工作著，要把路面上的厚雪鏟到一旁又不影響行車，的確不是件容易的事；每看到路邊上已堆成如小丘般的雪塊，我的心中總有說不盡的感激與慶幸，紐約畢竟是紐約。

沒有改變每日晨起步行的習慣，我強頂著颳面的寒風，又走到了距家不遠的公園裡。

這公園裡原本滿是蟲鳴鳥叫，到處都有孩童們的嬉耍歡笑聲，現下卻靜無一人。我輕拍著仍聳立在身旁的老樹，想為它抖掉些枯枝上的雪片，老樹如若有知，或許也會笑我傻：冬天終究要過去，春天總是會回來的。

相對於住家社區附近的寧靜，即使是在大雪紛飛的嚴冬裡，紐約人心屬的中央公園 雖遠不如夏日那樣熱鬧，但執意想踏雪尋梅的仍大有人在。這邊才走來相偎而行的戀中男女，那邊又見一群小夥坐著滑板由斜坡邊直溜而下，連平日溫馴的狗兒也不再受羈絆，敞開腿腳盡情朝四下裡狂奔取樂，我注視著裹在牠們身上的保暖小衣，再次意識到生活在自由世界裡的可貴，但我們是否也都能夠妥為珍惜呢？

紐約大都會本就是個不夜城，在天寒地凍的季節裡亦不例外。洛克菲勒中心（Rockville center）的燈飾高懸在每棟大樓上，輝映在雪地上更顯得五彩繽紛，那閃爍出的光芒不畏風雪，同時也照亮了每一個路人的內心。

時代廣場（Time Square）是另一個從不乏人潮的地方。五花八門的霓虹燈無處不在，燈下永遠有川流不息的紅塵男女，我卻常分不清他們是外來的訪客，還是早已落地生根的紐約人？但我知道，不論雪地裡颳來的寒風有多麼凍人，但大家的意志多是勇往向前的，因為這裡是紐約，是足以鼓勵人人發揮所長的地方。

曼哈頓 （Manhattan）諸多的百老匯劇院舉世聞名，尤其是在天寒地凍的季節裡，不但華麗的舞台可以耀人耳目，精采的表演也能夠熾熱每一個人心。從等待進場時的大排長龍，一直到散場時每個人臉上的笑容，你就會知道我的所言不虛。

紐約的冬季亦別有洞天，你是否也心動了？歡迎你到紐約來作客。