老伴為聚會準備油麵筋塞肉。（圖／作者葉元凱提供）

老伴青少年時期一直生活在湖州和蘇州，看老媽做家鄉菜，婚後我們兩人世界，慢慢有了三個孩子。六○年代困難時期，凡逢年過節，她總要變出一桌子菜，讓孩子們意外，再寫信向父母報告菜名，增加節日的歡樂氣氛。

我感到最特別的是油麵筋塞肉這道菜，普普通通的油麵筋，增加了塞肉這道工序，就進了大雅之堂，成為江南名肴。老伴多次做這道菜，特別是冬令，吃起來暖和又香噴噴，全家都很高興。

來到滑鐵盧（Waterloo），我們參加社區的英語學習組，學期結束時，組上要舉行百樂餐（potluck）派對，每人各帶一到富有自身民族風格的菜肴，互相品嘗。potluck這個詞也很有意思，pot是燒菜的「鍋」，luck是「運氣」，我猜想大概是你吃到什麼菜，全憑運氣，所以大家都興致勃勃地試試自己的運氣。

大家猜想，韓國人一定在泡菜上做文章，日本人做壽司，北非的衣索比亞人做英吉拉（Injera）薄餅，我們要做什麼呢？老伴提議做油麵筋塞肉，好在華人超市裡就有賣一包包的油麵筋，要塞的肉餡等食材也都容易置辦。

到了聚餐那一天，我們在家燒好菜，蓋得嚴嚴的連鍋端去，到了現場，鍋蓋一揭，香氣四溢，引起一陣轟動。只見鍋裡一個個金黃澄亮的圓球上下浮動，老外從來沒有見過這東方的奇特食品，感到新奇。

油麵筋燉煮後吸滿湯汁，又油又香，很有嚼勁，它緊緊裹住裡面的肉丸子，一口咬下去，麵筋裡的肉丸流出香氣四溢的肉汁，口感軟糯中帶有彈性。肉餡的鮮美與油麵筋的植物性蛋白質互相結合，肉香汁滿，味美香甜，給味覺帶來極大的滿足感。

油麵筋塞肉是一道傳統的本幫菜，是上海人從小吃到大的一道菜，不管是上海還是蘇州、無錫，都有個習俗，每逢節日闔家團聚，飯桌上總少不了一碗油麵筋塞肉，以示團團圓圓，增加歡樂氣氛。

老伴把油麵筋塞肉這道江南名肴傳播到西半球，我為她的手藝感到高興，以後多年，凡逢家裡吃這道菜，我都想起這段佳話，興致勃勃地說給兒孫聽。