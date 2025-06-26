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華人遇職業租霸 百萬新房要不回 2任律師趕不走

我愛我的家園

孫伊茗
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四年前，我從中國深圳搬到了美國洛杉磯爾灣（Irvine），開始了全新的生活。那一年我十二歲，告別了陪伴我童年的家。

在深圳，我們住在一棟三十一層的高樓裡，在樓頂就能遙望霧靄煙雲中的香港大橋；站在窗戶旁，能看到車水馬龍的街道和五光十色的商鋪。我的房間寬敞又舒適，窗台上鋪著絨墊子，我最喜歡坐在那裡看書，偶爾抬頭，就能看到孩子們在泳池裡嬉戲，聽見樓下傳來的歡笑聲。室內的小書桌上，放著我喜歡的書和一些小公仔，弟弟的房間在對面，雖然小一些，但也有個窗台，可以看到外面流光溢彩的世界。

小區的空中花園裡有小鳥飛翔，有人造‌的小潭流水，花園是奶奶們廣場舞的表演台，也是小朋友們玩溜溜板、捉迷藏的樂園。

全家搬來爾灣後，最初住的是公寓，門口不遠處有一個公共泳池，還有一個溫暖的小溫水池，冬天泡進去，整個人都被熱氣包裹著，舒服極了。窗外蜂鳥懸停在半空，翅膀搧動得幾乎看不見，像童話裡的小精靈；松鼠在樹枝間跳躍，偶爾還會跳到窗台上，好奇地看著屋裡的我們。最有趣的是，小區裡進來幾隻胖胖的野鴨，我給牠們餵點麵包，牠們記住了時間，第二天準時出現在門口等著；有一次，牠們竟然大搖大擺地走進屋裡，把我們全家逗得哈哈大笑。

後來，我們在爾灣買了一棟獨立住屋，生活就變得更加豐富了。家裡有一個大院子，當春天花兒開放的時候，整個院子和房裡都飄溢著花香，就是在睡夢中也有了花朵陪伴。在有陽光的日子，外面的小樹林經常飛來蜂鳥，牠們在空中飛翔，好像是特意表演給我們看。大院子裡還有一個泳池，夏天傍晚，我和弟弟在泳池裡打水仗，水花四濺，歡笑聲迴盪在夜色中。大白天還有從林間來的小松鼠，在院子的圍欄上跳來跳去，這時候，我們會扔幾個堅果給牠們，看著牠們用小爪子抓住，津津有味地啃著，爸爸還拍下這些有趣的視頻，發給遠在中國的爺爺奶奶看。有一次，爺爺在視頻裡笑得好開心，他說：「你們家院子裡有個動物園啦。」是的，爺爺奶奶也分享著我們家園的美滿幸福。

最使我和弟弟高興的是，爸爸在從華人超市買來一個燒烤架擺放在院子一角。到了周末，爸媽就準備了牛肉和好吃的食物，我們一家人圍在燒烤架旁，一邊燒烤、一邊品嘗說笑。

相比中國深圳的家，爾灣的庭院和藍天讓我學會了去觀察、感受大自然的美好，而深圳高樓大廈的家給了我城市繁華的熱鬧；在我心中的家園，並不只是鋼筋水泥和磚瓦搭建的空間，而是承載著我回憶和成長的地方。我愛中國的家，也愛美國的家。

爾灣 華人超市 洛杉磯

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