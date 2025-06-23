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博默峽谷小登山

林水治
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每個周一是我小出遊的日子，這次我決定去離家不遠的博默峽谷（Bommer Canyon）健行。這個山谷每年春天都開滿了幾乎與人齊高的芥菜花，亮黃色的芥菜花遍布山野，偶有白色和粉紫的花朵點綴，還有忙碌的蜂群、黑色毛蟲在葉梢或地上爬行，路經時可得小心別踩踏了小生命。

從停車場到牛棚營地（Preserve Cattle Camp）有兩英里的平坦步道，營地路口有個標示牌，寫著「博默峽谷步道」，向右轉入彎曲狹窄的沙土路，逐步上坡，從這段開始就有些挑戰，時有跑步的人大口喘氣的嚷著借過，或是越野自行車騎士各展身手呼嘯而過。

我平常來此，平坦路段就跑步，上下陡坡就健行，約在一個半小時內完成，今天想多走一點，預計三小時，為了多走上山的路段，便改穿登山鞋。

從營地右轉上博默步道，沿途開了許多粉紫色的藍壺韭，這種小花只出現在西岸，是原生野花品種之一，它纖細優雅的花莖頂著六到十幾朵的紫色小花，一枝獨秀地從雜草枯枝中伸出綻放，結伴成群地迎風搖曳，我慶幸高大的芥菜花還沒長出來，才有機會看到她們的群芳美姿。除了粉紫色的藍壺韭，另外一種常見的野花──琴頸草（Fiddleneck）一小片一小片地盛開，用鮮黃亮橘謙虛地點綴山野，成為早春主角之一。

沿著步道，我來到叉路口，一邊是往東叉步道（East Fork），另一邊通往龜背嶺。我選擇走向龜背嶺，這一段路路面窄小崎嶇不平又陡峭，走起來有點困難，卻發現還有越野車族偶爾借過。

走了約莫五公里，我到達步道最高點，接著就是下坡道，時間也過一大半，我決定返程下山。

此時突然發現草叢有異動，一個深綠色帶白斑的爬蟲類出現在路邊草叢，牠倏地轉身，原來是隻漂亮的大蜥蜴，回家查了是西部圍欄蜥蜴（Western Fence Lizard）。繼續往下走，這次真的看到一條蛇，牠約有三十公分長，動作迅速地躲入路邊草叢，我的手機鏡頭只能撲空。終於走到平坦的步道，遠遠看見一隻在樹下乘涼的小野兔，牠恣意地伸出兩條後腿，我以為牠受傷了，小心靠近，只見牠耳朵立刻豎直呈警戒狀態，再靠近一步，牠立刻收腿，三兩下躲入草叢。

我一個人自在行走了十公里，沿途欣賞風光，用雙腳丈量探險旅程，只是好久沒穿登山鞋，經過三個小時的健行，回到家後雙腳有點不開心，特別是兩邊的小腳趾，抱怨被擠壓得很不舒服，也許我該買雙好鞋了。

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