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六角亭下

張識惠
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鄰居茱迪是我搬到內華達州（Nevada）的雷諾市（Reno）後第一個交往的朋友，她是退休的媒體工作者，是來自義大利西西里島（Sicily）的第二代移民，不只因為我們有著相同的移民情懷，加上她的一副古道熱腸以及豐富的知識，使我們成了知交莫逆，經常會一起散步聊天喝咖啡。

住宅附近有個生態公園，是遛狗散步的絕佳環境，有環池步道、休憩空間、小孩的遊樂設施，還有供人歇腳納涼的六角亭。一次她邀我和她一起遛狗，順便介紹我認識她的中國友人阿明兄，她說由於語言的隔閡，使她無法了解阿明兄的故事，我於是擔任起翻譯的角色。在我的翻譯下，她才知道原來阿明兄是來美依親的孤獨長者，白天兒女上班後家中無人，他經常獨自一人坐在六角亭下，看著你來我往的散步行人。

茱迪眼尖，在遛狗時注意到六角亭下一個落寞的東方老人，於是主動上前問候，兩人就此相識，雖然有點雞同鴨講，但掛在臉上的微笑說明了彼此之間的善意。我同時也轉達了阿明兄對她的稱讚，她不敢相信在那難以言喻的眼神背後，隱藏著這麼多美麗的褒獎。她說要不是因為語言不通，她倒希望能天天和阿明兄多聊一些，或是一起繞池散步，多少能排解他異鄉的寂寞。茱迪真是個善解人意的有心人。

可如今茱迪即將搬家，公園的步道上會少了一個天天遛狗的人影，我也不再有這麼一個知己的鄰居可傾訴，縱使有千般不捨，仍難逃過「天下沒有不散筵席」的鐵律。她希望我有空到公園散步時，別忘了多和在六角亭下的阿明兄聊天，好滋潤他異鄉的晚年依親生活，我不敢相信，對這萍水相逢的中國友人，茱迪竟能如此牽腸掛肚。

雖然這不過是生活中的一則小故事，卻像開在山坡上的小野花，雖不起眼但也令人賞心悅目，尤其在這仇中氣氛日益高漲的現今美國社會，特別顯得難能可貴。

依親 移民 義大利

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