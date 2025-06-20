三月底，洛杉磯春光明媚，正是桃花盛開的美好時節，我興致勃勃地驅車前往位於聖塔安那（Santa Ana）的鮑爾 博物館（Bowers Museum），參觀「世界自閉症意識日青少年畫展」。三十六名自閉症小朋友的六十四幅作品五光十色，琳瑯滿目，還有來自台灣的自閉症兒童繪畫作品參展，他們的作品充滿了童趣、抽象、幽默，吸引了普通孩子和專業畫家參加畫展，並拍賣自己的作品，為自閉症兒童基金會籌集資金。

我對自閉症兒童畫十分感興趣，一張張仔細觀摩欣賞，他們的每一幅畫都出自內心，有感而發，畫筆上充滿了天真與浪漫，落筆之處又隱約可見心靈深處的掙扎與無奈。我看到一名自閉症女孩畫的一幅抽象油畫，其畫筆粗獷，似乎又有點並無章法，卻能體察到她內心沉默而深沉的情感一下子爆發出來，一種無拘無束的「放肆」在畫布上流淌，五彩繽紛，勾勒出一幅亮眼的圖案，受到參觀者青睞。

還有一個自閉症小男孩，他畫了一隻很特別的大熊貓，牠站立著，兩隻手裡牽著幾個五顏六色的氣球，我為這幅超乎想像力的畫作感到驚訝。熊貓是中國的吉祥物，一般畫熊貓大多是「熊貓啃竹」的畫面，熊貓或坐或躺，或攀枝登高；而面前的這幅畫，讓熊貓稚氣地直挺挺站著，與手中的氣球互相輝映，整個畫面喜氣十足，且充滿了靈性，我不禁感嘆這個小朋友豐富的想像力與大膽的畫風。

參觀了孩子們的畫展，我感嘆萬分，不僅看到自閉症兒童的活力與希望，也從畫展背後看到社會義工伸出的援手；我更看到自閉症兒童父母的心酸與堅持，讓自閉症兒童漸漸走出陰影，脫離「灰色地帶」，回歸正常生活。

聯合國把每年的四月二日定為「世界自閉症意識日」，意在號召更多人來關心、幫助自閉症群體。我居住的華人社區就有非營利機構，專幫自閉症人群排憂解難，為他們安居樂業助一把力，值得稱道。

然而，最近讀到兩則新聞，令人感到不安和義憤。 一件事發生在愛達荷州 波卡特洛市（Pocatello），一個患有自閉症的十七歲男孩，在自家門前手持刀器，動作怪異，被人舉報。警方趕到時，只見該男子不肯放下手中的刀，並持刀向警察靠攏。三名警察拿著長短槍，隔著鐵絲圍籬，對著這名年輕人射擊，當場將他擊斃，男孩身上竟「吃」了九枚子彈。

這起悲慘事件令人十分痛心，更是血的教訓。一是對自閉症患者的看護一定要多加小心，對患者的異樣行為，必須及時加以制止，排除一切可能發生的危機，確保其身心安全；再則，警方在處理類似案件時，使用槍枝如此倉促，似有待商榷。畢竟，人的生命是寶貴的，切忌草率「刑」事。

另一件事發生在中國雲南大理，兩名女乘客帶著兩個自閉症孩子，準備搭乘東方航空 班機，從大理飛往西安，她們依規矩申請了綠色通道，並出示孩子的自閉症證明，卻被航空公司拒絕登機，被迫搭乘更晚的航班。這起航空公司對自閉症孩子不當對待，引起網友廣泛議論，「保護自閉症孩子，維護其應有權益」呼籲聲四起。

我想，愛達荷州的警察和東方航空的機長、空姐空少們，如果能來參觀一下自閉症青少年畫展，或參加他們的聯誼活動，那該多好啊。

走近他們、貼近他們，一起關心自閉症群體，為他們送溫暖，社會一定會更和諧、更美好。