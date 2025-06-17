三月，我乘坐卡達（Qatar）航空公司的飛機，在卡達的多哈（Doha）國際機場中轉，要繼續飛往中國。全程需二十六個小時，中間在多哈機場需要停留七個小時，對於這段時間，我一點都不像以前候機時那樣感到無奈，反而有點興奮，因為我看到多哈機場網站上推薦轉機的乘客參加他們組織的小旅行團，可到多哈市裡逛逛，費用也就一百多美元。

飛機到達多哈後，我出了飛機走進候機樓，只見旅客人頭攢動，如潮水般四處行走。沒走幾步，遠遠就看到一隻巨大的黃色泰迪熊，憨態可掬地迎接絡繹不絕的旅客，大家都排著隊跟它合影留念。

我也站到隊伍裡，思忖著得找個人幫忙照相，快輪到我時，身後一名身材修長的東方美女主動問我:「你是中國人嗎？要我幫你照相嗎？等一下我也想請你幫我照。」我看著這名善解人意的美女，欣然同意，於是我們兩人都高興地跟泰迪熊合了影。

我又到處張望，尋找機場旅行社的櫃台，她，又主動搭話，後來發現我們同樣都要參加逛市區的小旅行團，我試著詢問她願不願意與我同行，她大方地說，「當然，人愈多愈快樂」。

我們一起來到旅行社櫃台，那裡已經聚集一群來自世界各地的人，大家一見面就心照不宣地相視一笑。櫃台裡坐著一名貌似東亞男人的工作人員，我不知怎地便用中文跟他說起話來，「您好，我想參加旅行團。」他有點無奈又覺得有趣地笑起來說，「我聽不懂你的話，我是本地人。」我身後幾個人跟著笑，一個人對我說，「我們都以為他是中國人，以為是中國航空公司的業務。」看樣子這個兄弟被大家用中文搭訕過無數次了。

工作人員查看了我們的證件，大家登記刷卡交錢，然後跟著他一路走出海關，來到候機樓外停著的一輛豪華大巴，大家魚貫而入，導遊清點完人數，大巴便一路往市中心開去。彼時天已黑，一路上燈火闌珊，車水馬龍 ，椰樹在路旁搖曳生姿，多哈城顯得浪漫又神祕。我們看了多哈圖書館、大劇場、海濱公園，最後到市中心大清真寺對面的集市逛。因為是晚間，集市裡的店鋪都關門了，但很多飯館和小吃攤販還在忙碌著，顧客很多。只見當地的卡達人白袍飄飄，成群結隊地從身邊走過，看得出他們生活安逸幸福。

我和美女夥伴一起來到一個賣薄煎餅的攤子，攤主是一個皮膚黑黑的年輕女子，她會說英語，於是我們點了巧克力味和草莓味的薄餅，她當場煎起來，我們吃著香脆可口的薄餅，感覺非常愜意。

在回機場的路上，我情不自禁地說，「多麼美好的一個夜晚啊，這個小旅行團太便民了。」萍水相逢的美女則回答：「是啊，很高興遇到你，我原來還擔心一個人不好玩。」我笑說，「我們也算是有緣人。有緣千里來相會。」

是啊，世界愈來愈小，全球旅遊愈來愈容易，我們兩人在中國和美國沒有機會碰到，卻在多哈相遇。想想那些我們現在還沒碰到的人，說不定哪一天在地球的哪個角落就遇見了。