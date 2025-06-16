踏入那扇紅色的大門時，誰也沒想到，接下來的六十分鐘將是一場智力與團隊合作的極限挑戰。

某一天中文學校下課後，我與九班的十幾名十五歲的學生去馬里蘭州 （Maryland）洛克維爾（Rockville）市玩「密室脫逃」（Escape Room）。我與六個男同學一組，挑戰「越獄」（Prison Break），十名女學生分為兩組，分別玩另外兩款遊戲。

密室脫逃的時限是一個小時，進去房間前，服務人員先讓我們看一段影片，介紹挑戰的劇情以及注意事項。當我們七人進去房間時，灰暗破爛就像是監獄。起初我們毫無頭緒，之後冷靜觀察，查看了牆壁上的刮痕、記號，在床下的隱藏抽屜內發現了一把槍、手電筒，也找到了一塊綁在繩子上的小磁鐵，七個人各自尋找線索，不時分享發現和想法，最終找到了開門的鑰匙。但令人好笑又沮喪的是，門鎖打開了，但不管是推、拉，門都一動也不動，直到一人搖了搖門，才發現這是左右移動的拉門。

終於打開了第一扇門，令人振奮，雖然我們困在第一個房間裡超過十五分鐘，但在隨後的房間內，我們齊心協力，快速尋找到隱藏的線索，穿過第二個房間。

在第三個房間裡，大房間內還有小夾層，線索繁多且難解其意。安祖在打開一個零件時，意外損壞了櫃子的抽屜，這種「蠻力破解」讓我們哭笑不得。面對棘手的謎題，我就像是阿波羅十三號的太空人 ，在內心不禁喊出：「休斯頓，我們有了一個難題（Houston, we have a problem.）」最後，我們求助提示，終於解開謎題，打開一扇矮門。

我們一一屈身爬入另一個房間，才意識到之前發現的槍是用來放置在槍架上，某些拼圖也在這裡發揮了作用。線索藏在不同角落、細微處，我們繼續拼組訊息、破解密碼。

到最後一個暗房內，警報器突然大響，紅燈閃爍，我們在緊張的氣氛中盡力解決難題，牆上有一張老地圖，必須用手電筒才能看清上面的數字。得到號碼後，計時器上的時間飛快減少，我們心跳加速，手忙腳亂地嘗試各種密碼組合。盡管有些同學開始懷疑能否成功，但在剩下十二分鐘又十二秒時，我們破解了密室，成功越獄，大家也興奮地歡呼起來。

一個小時之內，在不同的房間內找出線索、打開門鎖，可真是不小的挑戰；我忘了帶老花眼鏡，無法轉號碼開鎖，只能盡可能地找線索、幫忙分析。學生們中、英文夾雜地溝通，不斷地嘗試，堅持不懈，終至達成任務。我也才認識到學生們私下的活潑好動，面對越獄的挑戰，細找線索、靜思分析、速試開鎖、愈挫愈勇。平時在課堂上沉默寡言的昊緯是團隊的「解密專家」，他鎮定自若，冷靜地分析可能的線索，不斷嘗試、堅持，為我們找到最多的開鎖關鍵。

活動結束後，一名男學生說：「越獄密室的設計很精巧，考驗推理能力，讓我們有挑戰的動力，也體會到團隊合作的重要性。」女學生也有回饋：「和同學們的關係更加親近了，也學會如何互相幫助、共同解決問題，希望以後會更有默契，並成為更好的朋友。」

這次密室逃脫不僅是一場遊戲，更是一堂生動的課程，教會了我們如何在壓力下保持冷靜，發揮團隊中每個人的優勢，達成共同目標。這些經驗，或許會成為未來面對現實挑戰時的重要助力。