春日，我們慕名來到馬里蘭州 洛克維爾市（Rockville,Maryland）的一家上海小吃店，此店以南翔小籠包聞名，店外櫻花盛開。

我們要了一籠原汁原味的鮮肉小籠包，一籠六個包子，小巧玲瓏，味道令人驚艷，堪稱我們在北美嘗過最好吃的小籠包。我和先生一致認為，小籠包好吃的訣竅在於麵皮的柔韌，用筷子夾起一只，包子微微顫動，卻一點不曾破漏。將小籠包移到醋碟裡蘸一下，米醋順著包子的褶皺滑落，咬開一個小口，湯汁立刻湧入口中，帶著豬肉的鮮香和高湯的濃香，在舌尖像是一場溫熱的味覺盛宴，那湯汁不膩不燥，是小籠包的靈魂。包子皮薄餡嫩的口感隨之而來，麵皮柔韌有彈性，在唇齒間輕輕破開，帶著小麥最本真的甘甜。肉餡細膩新鮮，豬肉的鮮甜與生薑的微辛交融，咀嚼間還能感受到肉汁緩緩滲出，米醋的酸香與肉香相得益彰，使得口感更加層次分明，每一口都讓人充滿了滿足感。

我們去過許多餐館吃小籠包，前些日子還在艾城（Ellicott City）品嘗了彩虹小籠包。所謂的彩虹小籠包，有著橙黃綠黑白五種顏色，橙色是麻辣，黃色是雞肉，綠色是蝦仁，黑色是松露，白色則是原味小籠包。雖然小籠包看上去五彩玲瓏，皮薄如蟬翼，可是筷子一夾就破了，湯汁流出，小籠包失去了靈魂湯汁，口感就著實乏善可陳。

記得第一次吃小籠包是上小學的時候，在一間離家不遠的餐館。小小的包子，一咬一口湯，滿嘴生津，無比鮮美，世上竟有如此美味的食物，當時的我大為驚艷，從此小籠包成了我最喜歡的美食之一。

杭州最好的小籠包在知味觀。當年學校組織做好人好事時，我被分到了知味觀，雖然我們只能做粘糧票這般簡單的事，但得以去後廚參觀如何做小籠包。師傅將新鮮腿肉斬成肥瘦相間的肉糜，加入薑汁和高湯凍，筷子順時針畫圈，直到肉餡將所有的汁水都吃進去。接著將麵團在案板上搓成長蛇，飛快地揪出大小均等的麵糰，擀麵杖在師傅掌心翻飛，將每個麵糰變成中間厚邊緣薄的圓片，把肉餡放在麵皮中央，拇指壓住餡料，食指如穿花蝴蝶般捏出褶子。最後輕輕一旋，在頂端捻出個小揪，完成的小籠包像梳著髮髻的江南少女。

到美國後，吃過超市賣的冷凍小籠包，滋味自然是不盡如人意，鮮味流失嚴重。也曾去餐館吃過蟹粉的、蝦仁的，各種五花八門的小籠包，但一直沒有記憶中的美味。這些小籠包大多有同樣的毛病，就是麵皮易破，內餡不夠新鮮。完美的小籠包應該是「夾起不破皮，翻身不漏底，一吮滿口滷，味鮮不油膩」。

同事告訴我一件趣事，他曾經到一間餐館叫了小籠湯包，結果上來一屜一個大肉包和一碗湯。店主說，有小籠、有湯、有包子，這難道不是小籠湯包？真是讓人忍俊不禁。

出國多年，我們在吃了無數差強人意的小籠包之後，終於找到一家餐館有著故鄉一般的美味，讓我們滿心歡喜。