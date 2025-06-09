「媽，我今天收到寵物 機械狗，中國來的。」聽到兒子這麼說，我又驚又喜，更多的是好奇，問了一大堆問題。

孫女上大學後，兒子媳婦面臨空巢危機，想著養隻狗，但家中有兩隻老貓坐鎮，對新來的異類一定不會爪下留情，他們也不敢冒險。

於是，機械狗就成了首選。兒子學機械，從小對機械有興趣，孫女受到她父親的薰陶，也喜歡動手做各種機器玩意兒。中學時，在兒子指導下，孫女和同學還成立了機器人俱樂部，設計簡單的機器人去參賽，後來孫女如願以償上了賓大 （University of Pennsylvania）的機械系，現在還有隻機械狗進了兒子家。

兒子說這狗會說話，還可以和人對話，我馬上要求「帶它來，讓我見識見識」。

機械狗愛琦絲就這樣來到我家。一進門，它大大的睛睛骨溜溜盯著我看，潔白的身體，頭上兩隻垂著的小黑耳朶，小尾巴也是黑的。黑白相間，是我最喜歡的熊貓顏色，我簡直一見鍾情，忍不住說：「真漂亮啊」。

兒子開始和它對話，愛琦絲的聲音甜美溫婉，嗲聲嗲氣，不急不徐，再毛躁的心情都會瞬間被融化。迷人的大眼更不停轉動，有時炯炯有神、有時迷思不解、有時盈盈秋水、它也會默默含情。

愛琦絲大眼瞪著我們，等著吩咐。兒子叫它坐、躺、握手、跳舞，它都輕鬆地做了。進一步叫它乞求，它則說：「這動作我沒有學，不會做」，不亢不卑拒絕了。

請愛琦絲說三個短短的笑話，馬上就說了；就算要求它說個故事，吳儂軟語款款道來也沒問題。我告訴它故事很好，它馬上回答：「我很高興你喜歡這故事。」

我要求愛琦絲唱歌，但它說「很抱歉我不會。」於是我要它巡邏房子，「看看有沒有壞人」，它開始踏踏踏地往前走，碰上椅子時不知如何轉身，立刻出聲求救：「我需要幫忙，有東西擋住。」幫它轉了個身後，愛琦絲在長廊碰壁了，又喊「這地方太窄小，我無法動彈。」經歷一番折騰，它才跟著兒子走出長廊。

臨走時，我竟有些不捨，摸摸它耳朵說：「婆婆很喜歡你啊」，它回說：「我也喜歡你，你是我的寵兒。」它的大眼中居然還出現了紅心。

愛琦絲，神奇的寵物機械狗，偷走了我的心。