復活節 是美國的重要節假日，像許多家庭一樣，我的女兒女婿也在那天帶著孩子去紐約市 （New York）植物園 ，玩「撿彩蛋」的遊戲。原本以為一定會很開心，不料中途卻接到了女兒焦急的電話，說是車子爆胎，要我趕快開車去接女兒和小外孫回家，女婿則在那裡等候拖車公司救援。

小外孫可是我們老倆口的心頭肉，我立即出發。但以我幾十年的駕駛經驗，還是在電話裡提醒女兒，爆胎了不要緊，可以換備胎呀。女兒卻說他們車上沒有備胎。我雖然疑惑，但沒再多問。

見到女兒一家後，我說你們沒有備胎不要緊，我的車上有，咱們的車是同款，肯定適用；並建議他們換上備胎一起回家，不必在這裡苦苦等待拖車公司。

女兒女婿從來沒有自己動手換過備胎，我猜他們大概也沒見過車主自己換備胎。女兒很不放心，再三向我確認，「你真的會換備胎嗎？」我哈哈一笑說，「我都不記得自己換過多少次了，小事一樁。」

這是真的，自從三十多年前在中國取得駕照以來，我曾先後開過多種車型，從賓士、寶馬到福斯，不論是轎車、麵包車、吉普、皮卡都開過，當然也換過各種不同類型的備胎，這的確是小事一樁。只是來美國後還不曾換過，很想試一試。

徵得孩子們同意後，我脫下外套動手幹活，卻意外發現女兒的車上不僅有備胎，也有整套的工具，這就更簡單了。

我一邊幹活一邊向他們講解技術要領，女兒怕我累著，要我停手，讓女婿在我的指導下操作，也讓他趁機學習。

前後不過十分鐘就換好了，女婿立即打電話給拖車公司請他們不必來了，拖車公司也高興，因為節假日事故多，本來就忙不過來，當然這筆拖車費他們也賺不到了。

女婿要開著換上備胎的車子回家，我特意叮囑他備胎比正常輪胎窄些，直徑也略小，所以不能開快，也不能上高速公路；這樣的設計是為了提醒駕駛者盡快去補胎。

隨後我開車帶著女兒和小外孫回家，女兒說今天老爸立了功，不但節省了時間，估計也節省了幾百美元的拖車費，直呼「沒想到你七十多歲了還有這一手」，順便還向我詢問了更多相關知識。

我心裡卻有另一番感慨。對於我們那一代的駕駛者來說，換備胎是再簡單不過的事，很多人還會更多的修車技能，因為盡量自己動手，是過去那個年代的習慣和生活方式。

來美國後我意外發現，老美們自己動手的事並不多，像修剪草坪、清掃落葉、剷除積雪、更換水龍頭、粉刷牆壁，甚至換個燈泡這樣的小活兒，身邊的人多是花錢請專業人士來做，和傳說中的老美喜歡自己動手大不一樣。我有過長期的工廠工作經驗，來美後曾多次試圖自己動手幹些活兒，都被孩子們以安全為由擋了下來。

如今社會發展到智能時代了，人們動手的機會愈來愈少，似乎是更方便、更舒適了。但像今天的情形，如果自己不會換備胎，不得不在現場苦苦等待拖車公司，是更方便還是更不方便呢？