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長途跋涉上班

泳紅
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丹尼斯要轉去蘭卡斯特（Lancaster）辦公室上班了，同事對她的離去依依不捨，但是對她來說卻是件天大的喜事，因為她終於可以結束長途跋涉來上班的生涯了。

我們辦公室在艾爾蒙地（El Monte），丹尼斯在三年前買了新房子，正好位在洛杉磯（Los Angeles）通往拉斯維加斯（Las Vegas）的路途中。新房子固然住得寬敞舒適，但她因此付出的代價也非常昂貴，不說車子耗油花錢，單是每天上下班就得花上共四個小時，這還是在不塞車的情況下，若遇上塞車，往往她回到家已是萬家燈火，繁星密布。長時間的駕駛讓她疲憊不堪，幸虧疫情期間可申請兩天在家上班，同時她也不斷申請調去離她家近的辦公室，足足等了三年才讓她盼到。新的辦公室離她的家才十分鐘的車程，簡直是天壤之別，難怪從她獲知批准調動後每天都喜上眉梢，因為苦日子終於熬出頭了。

和我同組工作的一名老外同事瑪姬，去年十一月賣掉了上班大約四十分鐘車程的房子，從洛杉磯搬到聖伯納汀諾（San Bernardino）與她的大女兒同住，雖享受了天倫之樂，但是因為路途遙遠，導致她每天花費最少六個小時在通勤。每天早上她四時就起床，匆匆梳洗之後開一小時的車來到火車站，接著坐四十分鐘的火車，再搭接駁公車到辦公室，此時已是早上七時半了。而她也選擇午餐只花半個小時，好讓自己能在下午四時就可以回家，即便如此，往往她回到家已是日落西山。

光聽她說就已經覺得累了，我忍不住問她：「妳確定在退休前的六七年時間都要如此嗎？不考慮在附近租個房子？起碼一周五天妳不用來回折騰，周末的時間才回去女兒那邊，不是兩全其美嗎？」

她聳聳肩一臉無奈地說：「我現在每月要付女兒一千塊錢房租，而這裡附近的房子，簡單租一個房間每月最少也要八百元，如此一來光花在房租上就要一千八百元，我怎麼能承受得了如此龐大的開銷呢？我現在也習慣了這樣的生活，因為一回去啥事也不用幹，就是洗澡準備睡覺，周末就可以輕鬆一下。」

我給她一個建議：「你可以要求在家上班兩天，如此一個星期只須奔波三天。」但她笑著說：「我不習慣在家裡上班，還是來公司好點。」她也不願意調動離她家稍近一點的辦公室，因為她還是喜歡我們這裡的同事。但自從搬家後，因為長時間的通勤，讓本來就不是那麼強壯的瑪姬也病了幾次，身形更見消瘦了，真為她心疼。

其實通勤的時間太長，不管是自駕、坐火車、坐公車，對每個人來說都是相當痛苦的事。但是為了生活，我們只能接受人生中不同的挑戰和磨練，說到底還是為了五斗米折腰。

在家上班 洛杉磯 疫情

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