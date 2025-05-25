喜歡旅遊的人們都知道，坐在房間裡就能看到山巒的城市有很多，但既能看到山，又能看到海的城市就很少，若再加上氣候宜人，就更難得了。北美加拿大 的溫哥華（Vancouver）很幸運，就是這麼一座得天獨厚的城市。

由於洛磯山脈（Rocky Mountains）擋住了大西洋的寒流，太平洋形成的暖流又源源不斷輸送溫暖給這塊土地，使溫哥華即使冬季也不會到太冷，照樣有人穿著短褲走在大街上，而夏天這裡也不熱，很多公寓都不用空調。

氣候溫和的溫哥華，一年也似乎只有兩季，雨雪在冬季，從立夏之後的某一天開始，幾乎天天都是晴天，不知陰天為何物了。

如此說來，溫哥華的冬天就暗無天日了嗎？也不全是。如果你住在高坡或者高樓，憑窗南望，也會看到海岸線上的一線藍天。有時，一天之內也會雲卷雲舒，陰晴不定，清風也會把烏雲撕開一個口子，讓渴望藍天的人們見到晴朗的天空和沁人心脾的藍天。

也就是在這樣的地理氣候條件之下，北溫哥華冬日的山巒景色，才宛如水墨丹青。長長的、像淑女水袖一樣的白雲，要嘛擁繞在山麓之中，要嘛就繞在山腰的中間，與之深淺相襯的，是黛青色的森林和白雪皚皚的山巔。

溫哥華依山傍海，風光旖旎，地勢總體由低到高，所以夜景也非常迷人。尤其是夜晚從南往北開車，跨越菲莎河谷（Fraser Valley）的時候，映入眼簾的是立體的夜景，宛如墜入燦爛的銀河。

單憑雪山，溫哥華比不上瑞士，單論海灘，溫哥華比不上邁阿密（Miami）和洛杉磯 （Los Angeles），可綜合起來，溫哥華就不得了了。漫長的冬季讓她儲備了勃勃的生機，使夏天層林盡染，美得燦爛。

與其說溫哥華是一座水邊上的城市，不如說是被水包圍的城市，她既有外海，又有內灣，而內灣又一個連著一個，一直向內延伸一百多公里，不像洛杉磯只有外海和長灘。

溫哥華的名字譯得也特別好，和這個城市相輔相成，相得益彰，聽起來就溫潤如玉，特別有親和力。該名源於一個叫做喬治·溫哥華（George Vancouver）的英國海軍上校，他於一七九二年航海來到這裡，發現這塊新大陸。

如今遊客來到溫哥華，第一個感覺就是養眼。因為她的水域比其他城市遼闊，溫哥華島（Vancouver Island）擋在她與太平洋之間，而連在一起的海峽和海灣又環抱著她，所以無論在溫哥華什麼地方，看到海或灣都很容易，也都很漂亮。

生活在溫哥華的人特別愜意，因為這個城市除了精緻，就是乾淨，空氣清新。這裡的人心態平和，每天跑步划船，游泳騎行，輕輕鬆鬆過自己的日子。

溫哥華周邊不僅有海峽和山川，還有無數的湖，所以海景房和湖景房有很多，不像洛杉磯，就一條直直的海岸線，海景房有限，普通人對海邊的洋房只能興嘆：都是給明星或富豪享受的。但在溫哥華，就沒有什麼大不了的。

的確，溫哥華不是一座靠地圖和緯度就能理解的城市，它的緯度是在北緯四十九度線上，比北京還要往北十度，可這裡的冬天並沒有這個緯度上的其他城市那麼冷。溫哥華最冷的一月平均溫度是攝氏三度，比北京甚至紐約（New York）和洛杉磯都舒服。