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哪吒的啓示

魯秋琴
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漫長的冬季凍住了四肢，也困住了心緒。我和先生窩在沙發上盯著螢幕上的連續劇，一幕接一幕，像是掉進無止境的肥皂泡沫裡。忽然，一個生動鮮明的動畫人物闖進視線，我的心不禁騷動起來，脫口而出：「我們去看『哪吒』？」

終於，外子放下了遙控器，把問號換成了句號。踏入電影院時，我心裡仍藏著些許遲疑——畢竟，動畫片好像是孩子的專屬天地，而且大銀幕上常見的，往往是迪士尼的作品。然而當電影一開場，耳邊響起熟悉的中文發音，伴隨著那段震撼人心的背景故事，眼角不禁微微濕潤。我不敢相信，這竟是在美國的劇院裡。

餃子導演編劇的這部作品，不僅畫面精美，特效驚艷，更有紮實的故事鋪陳，令人耳目一新。當哪吒從彩雲中躍出，我震撼於中國動畫技術的飛躍，更為這部電影所承載的情感與精神而感動。

在傳統文化裡，命運往往被視為天注定，孝順父母、順應天命是理所當然的道德準則，但這部電影打破了宿命論，哪吒不再只是「削骨還父、割肉還母」的悲劇角色，而是一個勇敢爭取自身價值的戰士。當他怒吼出那句震撼人心的台詞：「我命由我不由天」時，不只是少年叛逆的宣言，更是中國文化從「順命」到「抗命」的一次翻轉—即使生來是魔，也要活出自己的正道。

盡管遊走於仙界與魔界之間，哪吒卻始終篤定自己作為「人」的信念─ 「我不是魔，我是我自己」，正是他對世界的回應。縱使命運早已將哪吒與母親的肉體分割，但那根看不見的臍帶，卻牢牢栓住了他的心。當他目睹母親遭難，那撕心裂肺的哭喊，像潮水般襲捲了全球觀眾的心，哪吒對親情的渴望和對母愛的依戀，足以撼動天地。此後，他不再執著於「仙魔」的表象界線，從逆境中殺出一條血路。

哪吒的故事不僅征服了中國觀眾，也突破了語言與文化的界線。這部電影在許多國家竟然能以原汁原味的中文發音上映，這不僅是技術的勝利，更是一種民族自信的展現。

中國動畫以驚人的實力「彎道超車」，將「我命由我」的精神包裝成酷炫的動漫語言，翻越了世代隔閡。「哪吒之魔童降世」不只是個關於善惡對立的故事，更是一則關於愛與認同的深刻寓言，真正決定人生價值的，不是出身，而是選擇；不是旁人的眼光，而是內心的堅定。

劇中幾句簡單而直白的宣告， 穿越了古文的艱澀，引起了共鳴：「若命運不公，就和它鬥到底」、「人心中的成見是一座大山，翻過去，才是英雄」。在美國長大的孩子總嫌我們落伍，當這些台詞由哪吒口中灑脫地喊出來， 我們這些總被禁足在「代溝」外的長輩，竟然也能順勢跨上風火輪，從陳舊的歷史中華麗轉身，風姿颯爽地獨領潮流。我隨手寫下幾句哪吒的台詞遞給孩子，沒想到，他們很快地報以熱烈掌聲。

這一刻我終於明白，哪吒不只是一部電影的勝利，而是整個世代的逆襲。中國歷史裡有多少可歌可泣的傳奇，都是動畫創作的寶庫，倘若未來能繼續挖掘這些經典，以現代視角重新詮釋，中國動畫的未來，實在令人期待。總有一天，打開遙控器，哪吒的徒子徒孫們從肥皂泡沫中逐漸露臉，而我會一本正經地對孩子們說：那是傳了幾千年的中國故事。

電影院 迪士尼 餃子

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