新年假期，外孫女堂哥一家從波士頓 （Boston）到女兒家來作客。我女兒給兩個小朋友一項任務─油漆新做的鳥巢，他們開心地做起油漆工。

女兒把照片傳給我時，我第一反應是聯想到「鳥籠效應」（birdcage effect）。其實，鳥籠與鳥巢作用是有滿大區別的，鳥籠是把鳥兒關在籠子裡餵養，讓其衣食無憂，而鳥巢是做個小房子吸引小鳥來築巢安家，沒有限制它們自由的意圖。

「鳥籠效應」也稱作「鳥籠邏輯」（birdcage logic），據說心理學家詹姆斯（James）曾對他的朋友物理學家卡爾森（Carlson）說：「我很快就讓你養一隻鳥。」卡爾森說：「我不信，因為我從來沒想過養鳥。」沒過幾天，恰逢卡爾森教授生日，詹姆斯送上了一份精美的禮物，那是一個做工精緻的鳥籠。

卡爾森笑道：「不用費心，我只會把它當成一件精美的工藝品而已。」便順手把鳥籠掛在了書桌旁邊。從此以後，只要有客人來訪，看到書桌旁的空鳥籠，幾乎無一例外都會問：「教授，你的鳥什麼時候死的？」卡爾森不得不一次又一次地向客人解釋：「我從來沒養過鳥。」

這種回答換來的是客人疑惑的目光，每一次都是如此。最後，他不想每次都忍受解釋的麻煩，就買了一隻鳥放入鳥籠，即使沒人問，至少不需要解釋。詹姆斯的「鳥籠效應」奏效了。因為別人送了一個鳥籠，所以才養了一隻鳥。後來，「鳥籠效應」是指人們在偶然得到不需要的東西時，會買更多不需要的東西。

「鳥籠效應」被很多亞裔 家長用來引導小孩做某些事，如給小孩報名補習班以提高對學習的興趣，後來一廂情願地報名愈來愈多的課外補習班。家長陷入「鳥籠效應」的圈套，以為小孩總會有一天會提起興趣讀好書，考個好分數變得聰明，但總有些小孩不吃這一套，觸發叛逆心理，使得事與願違。其實，這些叛逆的小孩或許是聰明的，他們不受「鳥籠效應」的左右。

在我記憶中，小時候在中國，總是羡慕那些玩鳥的人從花鳥市場買來漂亮的小鳥，關在鳥籠裡餵養；而我們這些小孩沒錢，就只能像魯迅先生小說「故鄉」裡那樣自己捕鳥。「用短棒支起一個大竹匾，撒下秕穀，看鳥雀來吃時，我遠遠地將縛在棒上的繩子只一拉，那鳥雀就罩在竹匾下了。」可抓到的野生鳥，關在籠子裡精心餵養，卻又總是養不活。到美國看到許多人家在房前屋後建好鳥巢，鳥兒來不來築巢安家，那是鳥兒的選擇。他們喜歡聽鳥兒嘰嘰喳喳地鳴唱，也尊重鳥兒在大自然中自主而不受束縛地生活。