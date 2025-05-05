二○二三年深秋的清晨，大兒子突然打來電話，語氣裡帶著一絲急切，「大熊貓很快就要回中國了，你們要不要來華盛頓，再看牠們一眼？」

一九七二年，尼克森總統訪問中國後，一直都有大熊貓在華盛頓特區（Washington DC）的國家動物園（The Smithsonian's National Zoo）生活。這座國家動物園建立於一八八九年，是世界上最古老的動物園之一，免費向公眾開放，每年接待超過兩百多萬來自世界各地的遊客，是首都最受歡迎的旅遊景點之一。最近幾年，我們多次從紐約（New York）到華盛頓兒子家，每次都前往參觀，常常一進入動物園，就直奔大熊貓館。

大熊貓館裡的「美香」和「添添」於二○○○年旅居國家動物園，當時年僅兩、三歲。二十年間，牠們陸續產下四隻幼崽，其中「小奇跡」是人工授精成功的結果，也是「美香」在二十二歲高齡時，於二○二○年誕下的幼崽，牠得以留在父母身邊。「小奇跡」嬌小脆弱，出生時僅一百四十二克，一點點長成體重超過九十公斤的健壯大熊貓。

如今，這一家三口即將離開美國，我們真捨不得。動物園為牠們舉辦了送別活動，遊客從四面八方湧來，我們和大兒子一家也來了。才八個月大的小孫女萊拉坐在推車裡，似乎也感受到了離別的氣氛，她舉起小手，不停地揮著，眼神流露出幾分不捨。這一別，不知何時再來，這可是五十多年來，國家動物園首次沒有了大熊貓的身影。

真沒想到，今年一月中旬，萊拉在與我們的電話視頻中舉著手中的絨毛熊貓玩具，開心地喊著「Panda Panda」，兒子在一旁興奮地告訴我們：「大熊貓又來了，國家動物園特地為會員舉辦了十天的預展，讓我們提前一睹大熊貓的風采。」兒子連忙問我們：「從一月二十四日開始就正式對公眾開放，你們什麼時候要來？」

我們當然要去，而且愈快愈好。二月中旬，華盛頓剛下過一場大雪，藍天如洗，白雲飄逸，空氣格外清新，我們再次來到國家動物園，入口處懸掛著一條醒目的大型橫幅，上面寫著「PANDA'S HERE」，兩隻可愛的熊貓卡通形象，代表著三歲的大熊貓「寶力」和「青寶」，張開雙臂，熱情迎接著來訪者。

「寶力」和「青寶」除了有三塊室外活動區外，還有一個帶有岩石假山和小瀑布的室內館。牠們圓滾滾的身體，活像一團蓬鬆的毛球；黑白分明的毛色，更添萌感；那雙大大的黑眼圈，總是一副呆萌的模樣。牠們玩耍時手腳並用，笨拙地翻滾、跌倒，又若無其事地爬起來，逗得我們忍俊不禁。牠們時而吃竹葉，時而爬上樹，時而追逐皮球，時而攀高滑下，累了乾脆手腳一伸，躺平了事，引得遊客們陣陣歡笑。

快滿兩歲的萊拉已經見過幾次「寶力」和「青寶」了。她牽著我站到室內遊覽區的前排，我們祖孫倆被大熊貓憨態可掬的模樣逗得開懷大笑，直到兒子悄悄對我說：「咱們走吧，外面已經排起了長長的隊伍。」

再見，大熊貓，春暖花開時，我們再相聚。