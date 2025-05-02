夜幕降臨，微風輕拂，遙望天空，星光燦爛，但在房屋外面，冷風吹來，頗覺寒冷難耐。

此時，不經意間發現地面燈光閃亮，各家各戶、房屋前後、山坡上下、道路兩旁，五顏六色，一片燦爛輝煌。這便是康乃狄克州 哈特福德市區（Hartfort of Connecticut）新春季節裡，民眾家園特有的夜間彩燈景觀。

在這裡，舉辦家庭燈展，人們夜間觀燈賞景，已成民間習俗，是當地人們對一年起始的新春季節，特有的崇敬和表達。從聖誕、元旦節開始，直到春末一段時日，每天夜間都會看到美麗耀眼的家庭燈展景象。

這裡值得一提的是，附近小區裡的一個歐洲裔家庭和對面半山坡上一家華人 屋外的燈飾展覽。

先說鄰居歐裔家庭的燈展。這個家庭與我們家相毗鄰，中間只隔著一條小公路。其所住房屋背靠小山坡，左側有一條小河。河上建有小石拱橋，供行人和小汽車通過。房屋以外，是鋪有小卵石的很大一塊坡地，這家主人就在這塊坡地上，安裝著造型各異、大小不同的燈飾，每年冬春季節，對外免費展放。

在燈展的期間，每當夜幕降臨，彩燈開放，坡地上一片耀眼光亮。山脈河流、動物植物、馬牛羊犬、羚牛熊鹿兔等造型閃閃發光；各類人物、神話故事、電影鏡頭等，不同景象如圖如畫，生動而立體地展現出來。從這裡放射出的色彩斑斕的燈光和寒天圖景，則把四周的淺山小河、大小房屋、草坪樹林，照映得紅紅綠綠，五彩繽紛，非常美麗好看。

這戶白人家庭的燈展聞名遠近，燈展期間，不僅康州本地人觀賞，還有附近羅德島州（Rhode Island）、麻薩諸塞州（Massachusetts），以及紐約（New York）等地區的民眾前往觀看。

再看對面半山坡上華人小王家的燈景。小王家是來自上海的華人家庭，主要從事醫療器械的修理工作，有時也從國外引入醫療器械設備。他們家小男孩叫丹尼爾，跟我們家孫子同名，我們便叫他小丹尼爾，兩家來往密切。每年冬春季節，小王家也搞燈展，規模不是很大，但很有特色，同樣迎來許多觀看者，並得到觀眾的一致稱讚。

這天有客人從德州 （Texas）來，當晚，我們和客人一道去小王家看燈展。到達燈展現場，只見房屋外面的草地上，姹紫嫣紅，流光溢彩，一派閃亮璀璨的美麗景象，就像由上而下的彩色瀑布，緩緩地流淌於漫山遍崖，賞心悅目，非常好看。細細觀看，那裡面也有馬牛羊、雞犬豬、小鼠、小兔，小小圖案，活潑而靈動，我們和客人，都非常喜歡。

見到我們和客人，小王全家非常高興，把糖果點心拿到展區，大家坐在花燈美景之中，觀燈聊天。孩子們去彩燈景區，各自遊玩，大人們一邊享用糖果，一邊賞景聊天，直至深夜，方才告別景區，各自回家。