家園彩燈展
夜幕降臨，微風輕拂，遙望天空，星光燦爛，但在房屋外面，冷風吹來，頗覺寒冷難耐。
此時，不經意間發現地面燈光閃亮，各家各戶、房屋前後、山坡上下、道路兩旁，五顏六色，一片燦爛輝煌。這便是康乃狄克州哈特福德市區（Hartfort of Connecticut）新春季節裡，民眾家園特有的夜間彩燈景觀。
在這裡，舉辦家庭燈展，人們夜間觀燈賞景，已成民間習俗，是當地人們對一年起始的新春季節，特有的崇敬和表達。從聖誕、元旦節開始，直到春末一段時日，每天夜間都會看到美麗耀眼的家庭燈展景象。
這裡值得一提的是，附近小區裡的一個歐洲裔家庭和對面半山坡上一家華人屋外的燈飾展覽。
先說鄰居歐裔家庭的燈展。這個家庭與我們家相毗鄰，中間只隔著一條小公路。其所住房屋背靠小山坡，左側有一條小河。河上建有小石拱橋，供行人和小汽車通過。房屋以外，是鋪有小卵石的很大一塊坡地，這家主人就在這塊坡地上，安裝著造型各異、大小不同的燈飾，每年冬春季節，對外免費展放。
在燈展的期間，每當夜幕降臨，彩燈開放，坡地上一片耀眼光亮。山脈河流、動物植物、馬牛羊犬、羚牛熊鹿兔等造型閃閃發光；各類人物、神話故事、電影鏡頭等，不同景象如圖如畫，生動而立體地展現出來。從這裡放射出的色彩斑斕的燈光和寒天圖景，則把四周的淺山小河、大小房屋、草坪樹林，照映得紅紅綠綠，五彩繽紛，非常美麗好看。
這戶白人家庭的燈展聞名遠近，燈展期間，不僅康州本地人觀賞，還有附近羅德島州（Rhode Island）、麻薩諸塞州（Massachusetts），以及紐約（New York）等地區的民眾前往觀看。
再看對面半山坡上華人小王家的燈景。小王家是來自上海的華人家庭，主要從事醫療器械的修理工作，有時也從國外引入醫療器械設備。他們家小男孩叫丹尼爾，跟我們家孫子同名，我們便叫他小丹尼爾，兩家來往密切。每年冬春季節，小王家也搞燈展，規模不是很大，但很有特色，同樣迎來許多觀看者，並得到觀眾的一致稱讚。
這天有客人從德州（Texas）來，當晚，我們和客人一道去小王家看燈展。到達燈展現場，只見房屋外面的草地上，姹紫嫣紅，流光溢彩，一派閃亮璀璨的美麗景象，就像由上而下的彩色瀑布，緩緩地流淌於漫山遍崖，賞心悅目，非常好看。細細觀看，那裡面也有馬牛羊、雞犬豬、小鼠、小兔，小小圖案，活潑而靈動，我們和客人，都非常喜歡。
見到我們和客人，小王全家非常高興，把糖果點心拿到展區，大家坐在花燈美景之中，觀燈聊天。孩子們去彩燈景區，各自遊玩，大人們一邊享用糖果，一邊賞景聊天，直至深夜，方才告別景區，各自回家。
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我們這家人
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