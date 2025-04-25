女兒從二○一一年去北京郊區的「希望之家」（這是個收容殘障棄嬰的慈善團體）當義工開始，便想領養一個孩子，但是一個單身女性成功的機會不大，所以回美之後，她便想從作寄養媽媽開始，希望能如願當上媽媽。

但是寄養家庭幫助的孩子，大部分回到原生家庭，女兒很高興他們家庭團圓，但也加強了她要自己生孩子的信念。

所以從那時開始，她便積極地尋找精子捐贈人，經過無數嘗試，可惜都沒能懷孕。那時我最怕收到的簡訊，就是她的「我的例假又來了」。

女兒的年紀已經四十出頭，她也瞭解自己卵子的數量和質量都漸漸降低，所以開始著手進行IVF（體外受精）。

很幸運的，她居然在網上找到一名來自中國的單親爸爸，他用了一名大學女生的卵子，加上自己的精子，成功受精。然後找了代孕媽媽，生下了一個男孩。他還有九個受精卵，大概因為女兒也是中國人，而且喜愛中華文化，因此他把剩下的受精卵全數捐贈給女兒。女兒二○二四年二月移植失敗，三月再次嘗試。

於此同時，女兒從寄養家庭中心得知有個早產三個月的嬰兒，因為生父母無法照顧，所以把女娃交給寄養中心。女兒和寄養中心關係良好，很多朋友都知道女兒求子心切，便鼓勵她收養這個孩子。

巧的是，二○二四年四月十五日，女兒到醫院第一次會見這女娃的同時，她也收到自己懷孕的喜訊。女兒要做兩個孩子媽媽的夢，居然同時實現，真的太神奇了。

二○二四年十二月中，女兒產下一子。女兒現在有兩個僅差六個月的娃兒，女兒叫瑛蒂，兒子取名傑斯伯。

記得我第一次看到瑛蒂，她見人就笑，可愛到心坎裡。她在早產加護病房待了三個月，出生時還不到兩磅，女兒六月帶她回家時，身上氧氣管還插得到處都是，雖然那時體重已有六磅，但比起正常的三個月嬰兒，還是很小，不得不說她的生命力非常堅強。我也很佩服女兒的勇氣和愛心，敢把這巴掌大、臉上還插著管子的娃兒帶回家。

兒子雖然是女兒懷孕生產的，但是從另一個角度來看，也算是女兒收養的，因為多餘的受精卵，通常也會被摧毀。女兒對這兩個毫無血緣的孩子，疼愛如己出，雖然辛苦，但是其中倒也樂趣無窮。

我自己也是八個月大時被收養的，那時生母經濟窘迫，連奶水都沒有，只能餵我喝米湯，據說我瘦得像隻猴子。

看著現在八個月大的瑛蒂，常常令我想起自己的身世，更體會養母當年帶大我的辛勞。媽在世時，我從來沒有說過一句感激的話，感謝她把我養大的辛苦；若沒有她，當時的我可能真的就餓死了，也就沒有機會來看看這個五彩繽紛的大千世界。媽媽，請您原諒我到現在才表達這遲來的感恩，我愛您。