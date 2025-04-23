我在加利福尼亞州拉古納海灘醫院（Providence Mission Hospital Laguna Beach）當義工一年多了。每周二可以看到我在前台忙碌，為探親的病人家屬登記帶路，送去溫暖，送去關愛，我感到很幸福。

回想當初，我陪一名菲律賓同學去加州 獎學金聯合會俱樂部（California scholarship federation）參加會議時，得知一家醫院要招收義工的信息。我趕緊去報了名，以為只要志願參加，就能當「志願」者了，誰知還要面試考試。

三天後，醫院預約我去面試，還規定要穿正裝（formal dress）。我把消息告訴了爸媽，他們都替我高興，媽媽還拿出她去公司上班穿的正裝：粉色襯衫，上面有一個蝴蝶結，黑色的褲子。我穿著照鏡子一看，呵，真高雅。

面試考試的預約時間到了，我有點緊張。考官是不是要考我各門功課的成績呢？我猜不透。

進入辦公室門口，有幾個面試的女青年走出來，有的面帶微笑，有的沮喪，也有的臉上露出說不出的感嘆。

終於等到辦公室裡傳出叫我的名字了。我走進去，和一位女考官握手打招呼：「Good morning,Nice to meet you.（早安，很高興見到你）」我遞上了簡歷等資料，三名女面試官翻看了看，望著我，我心跳得還來不及喘口氣，第一個考官就問了一句：「你除了想學醫，還有別的什麼課外興趣嗎？」

我很輕鬆地回答這問題：「會彈古箏會跳舞。在舞蹈班，我每天都要練五六個小時拉丁舞。我的古箏演奏獲得了九級。」三個考官忽然流露出震驚的目光。我擔心我的回答太隨意了，不知道說錯了什麼。

另一個考官接著問：「你喜歡學醫，如果有一個護士讓你給病人去打點滴，你又沒有經驗，你會接受這個請求嗎？」

我腦子裏「轟然」一聲，這分明是不能幹的事，還要問嗎？我感覺還沒有出考題，就有意給我設下「門檻」。我立即搖著頭連聲回答：「不，不會，不會，我不會接受這個護士無理的請求。」話音剛落，三個考官都笑了。我心直口快，以為我說錯了，接著補充：「等我掌握了打針的技能後，一定接受請求。」說完，我等待著他們快點出考題。

三個考官又相互點頭笑起來。有一個老師站起來說：「考試完畢。」

啊，這隨意的客套問話就算是考試了嗎？失敗了……我唉聲嘆氣。考官送我出門時說了句「等待通知。」

回家後，一天天等待的日子在折磨著我。兩個多月過去了，突然一天我收到醫院的錄取通知書，並說明在卡皮斯特拉諾聯合區（Capistrano Unified District）有五百多名高中生報名，經多次篩選和面試考試，僅錄取了三十人，我高興得幾乎狂跳起來。幾天後，我到了醫院訓練時，面試考官誇我excellent（優秀），原來那幾句客套的問話並不隨意，那就是考題，考我對社會傳遞愛心、對社會的責任感、考我內心真實的一面。我這才明白了，這比考我的數理化成績更重要。

我終於穿上了醫院發的義工服，戴上工作牌開始上班了。我要珍惜考官對我的讚揚鼓勵，爭取今後當一名醫生，我要為社會奉獻最美的愛心。