日前上排舞課之前，驚見舞蹈老師翠西雙腋下拄著一對拐杖，徐徐移步進入教室。多人見狀齊問怎麼回事？老師苦笑著回答：「唉，我忘了自己已是七十歲的老人了，還不服老，上周末跳舞跳過了頭，不慎扭傷了左腹股溝的肌肉，目前正在做物理治療中。」

待她坐定，同學們紛紛前去關切，只見她帶著燦爛的笑容說：「請大家不要擔心，排舞課不受影響，依然照常上，今天就讓課堂內的學生助理代班示範，我則動口不動腳。」說完便請助理在前帶領，翠西手持麥克風一面提示舞步，一面數著拍子並適時播放舞曲配合，指揮若定。

全室數十人立刻感染到她樂天的率真性情而受到鼓舞，很快就進入情況，瞬時歡樂充滿了大廳。在她妙語如珠的帶領下，大家舞動的腳步毫不遜色於往常。誰能料到腿部受傷的她，仍然駕輕就熟地把舞蹈課帶動得有聲有色。她說：「不論我的腿何時復元，只要我還動得了，我仍會拄著拐杖來上課，你們可別放棄我喔。」

翠西熱愛舞蹈，在北加州 灣區（Bay Area）多個城市的舞蹈教室教舞已有多年，她精力充沛，除了馬不停蹄地教課之外，更在許多舞蹈場合主持排舞表演節目。一年多前，我有幸加入她在北加 州核桃 溪（Walnut Creek）開的排舞班。

她有一副舞者的好身段，臉上永遠帶著甜美溫暖的笑容，她的親和力極強，既真誠開朗又幽默風趣，那是她帶給眾人的印象。而我們這些忘年的學舞者，大多受她影響也成了開心果。她有如團隊中的靈魂人物，只要有她在場，周遭氛圍便熱絡活躍起來，室內充滿了笑聲與樂趣。

說翠西是「喜悅」的化身，可當之無愧；一次教新舞中，在需要重複擺臀的舞步處，她先示範正確擺臀動作，接下來她僅做象徵性的擺動，然後自我解嘲地說她已做超過一個人一生所容許擺臀的次數，因此她需要省著點用。她對學生不要求完美，因為她有時會記錯舞步，等學生助理指出後，大家才警覺竟也盲目隨著翠西錯步，師生都笑成一團。

我們年長學生在沒有壓力的舞蹈課中，更是放寬心地舞出自己能力之所及，大家除了來學舞，更享受共舞同樂的趣味。她將不同種族及年齡的人凝聚在一起，眾人暫時放下身邊的瑣事或煩惱，忘情地舞出不為人知的自己，對許多人來說竟有意想不到的療癒作用。

每當下課後，不少人猶捨不得離去，有聚集聊天的，也有繼續跳舞的，因為老師仍然播放著音樂，歡迎任何人隨樂起舞，氣氛溫馨融洽，持久不散。

因此我們每在一個周期的課程結束之前，便不約而同地急忙去註冊下一個周期的課，以免向隅，因為翠西所開的課，每個季度的報名人數都是超出限制的名額。