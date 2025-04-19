因為流感 高熱，我從椅子上癱下來倒在地毯上，人事不知。幸虧在此之前，剛吃過一片泰諾（Tylenol），經過一段時間後，體溫下降，人清醒過來，得以求助。是這片泰諾救了我。

大年除夕的早上，我開始有發燒的感覺，十時多的時候，體溫已經超過攝氏三十八度，測過新冠是陰性，接著再測流感，中招了，陽性。我隨即在醫院的App 上約了一個視頻問診，這種方法我還是第一次使用。病人不用去醫院或診所，也不會把病毒傳染給其他人，真是太方便了。只等了二十五分鐘，我就在視頻裡見到了值班醫生，報告了醫生流感陽性後，她開了抗流感特效藥克流感（Oseltamivir），我吃了一粒。

大約下午一時多的時候，我感覺體溫仍在升高，就吃了一片泰諾，坐在書桌前的轉椅上，腳擱在床邊上休息。也不知道隔了多長時間，我整個身子從椅子上滑了下去，當時的意識還很清楚，首先想坐回到椅子上去，但兩腿無力搆不上去，又打算爬到床上去休息，但沙發墊邊緣上沒有抓手的地方，只有床角上的金屬立柱能做著力點，我伸手去拉，卻差著幾寸的距離。

之後我用不同的體位和姿勢伸手去拉，總是差著幾寸，床頭上的報警拉繩在半米外，更是咫尺天涯。曾經想變換為側臥或俯臥的姿勢，但毫無效果。此時汗水使內衣濕透，小便失禁。我盡最後的努力，想脫下背心，但試了幾次也沒有成功。心裡想，我現在太疲勞了，就蜷縮在這半平方米的地面上休息會兒吧，沒想到接下去什麼都不知道了。

我到現在也不能確定，當時是睡著了？還是昏迷了？後來經過的時間是十分鐘，還是半小時、一小時或更長？當再次清醒過來時，我的背心還穿在身上，一點也不覺得熱，內衣也乾了。我很容易地變換成坐姿，再試圖伸手拉床架時，簡直不相信能這麼輕鬆地抓住。我讓整個身子站起來，試走了幾步，又是穩穩當當的，這時才確信，我退燒了，逃過了這一劫，看來是先前吃下去的泰諾起了作用。

現在克流感的一個療程已經結束，自覺效果不差。從年齡上說，我屬於九○後，一個人住在克里夫蘭（Cleveland）的公寓裡，窗外就是伊利湖（Lake Erie），自得其樂。由於身體素質較好，沒有關鍵的基礎病，最近幾年也沒有感冒發燒，又有女兒住同一城市，一喊就到，也就大意輕敵了，沒有及時地吃退燒藥，是這次事件的教訓。