重返L.A.山火災區

洛杉磯 發生慘烈山火 ，至今已好幾個月了。這次山火來勢凶狠，猶如猛「火」下山，對人間大地肆無忌憚地吞噬，毀屋奪命，財產捐失巨大，史無前例，令人震撼不已。

日前，我隨華人 社區救助山火的義工隊，開車重返洛杉磯山火重災區─艾塔迪那（Altadena），尋訪受災民眾。我家離山火重災區約莫三十分鐘車程，華人社區召集人熊先生一路開車在前，引領車隊上山，進入火災街區。我近距離目睹了山火給城市帶來毀滅性破壞，焦黑的樹木、被燒毀的房屋，滿目瘡痍。一排排房屋被無情地夷為平地，殘酷之極，慘不忍睹。

山火受災民眾莎拉含著淚花，向我們訴說這場山火清洗她家的經歷，她痛心地說，「我們社區差不多五千多棟房子被燒光啦」，他們一夕之間竟成了無家可歸者，這實在是一場難以意料的人間浩劫與悲劇。此時此刻，我對災民所遭受突如其來的壓頂之災，深感同受，並感到悲痛。真是人世間世事無常，須珍惜當下，快快樂樂過好每一天。再說，在巨大災難面前，要勇於面對，排除萬難，重新站立起來，揚起生活的帆船。

當然，在這場巨大山火中也有「倖存者」。我的好朋友楊姐，她的家正是在艾塔迪那。她家地大，樹草綠油油一片，還有幾棵參天大樹，獨立大屋就在萬木叢中，家中猶如一個小公園。殘無人道的山火來襲，把隔壁鄰居家燒得一乾二淨，連停在院子裡的汽車也一起化為灰燼，一片枯木灰石，滿園狼藉不堪，有點「火燒園明園」場景的感覺，十分恐怖。

楊姐家在這一片熊熊烈火中竟然死裡逃生，躲過一劫，但家中幾棵參天大樹經不住狂暴怪風打擊，應聲倒地；家園遭到火勢摧殘，部分建築遭了殃。當時楊姐家中後花園儲藏房、客人房被燒毀，而車庫也被火點燃，說時遲那時快，楊姐一個箭步快速衝上前去，用木桶裡的水把車庫的火及時撲滅，才未釀成大火，終於把大房子保住了。

楊姐當即用手機拍下火燒家園的現場視頻發給我，讓我身臨其境，看得怵目驚心，頭上直冒冷汗。我的另一名好友曦妹，她的家也在這次山火中劫後餘生。山上野火一直燒到她家門口，她眼睜睜地隔牆觀火燒。她想，這下可完了，住了二十多年的房子要沒有了，家中財產也將付之一炬，一下子變成「無產階級」了。在危急狀況下，她和家人被警方強迫命令撤離火災現場，轉移到社區火災災民臨時接待站。但萬萬沒想到，野火猖獗過後，曦妹回家探視災情時，卻發現像做夢一般，家中房子仍完好無缺，在烈火中永生，她直呼「奇蹟」。她經歷這場有驚有險的大火，對人生有了新的感悟。

「山火無情，人有情」。為了救助火災受害民眾，熊先生率先捐款，周圍的人也紛紛慷慨解囊，湊得三萬美元。他們把善款親手交給受災的家庭及當地慈善機構，希望他們能修補心靈創傷，如鳳凰涅槃，浴火重生，早日重建家園，恢復正常生活。