二○二五年一月偕朋友結伴展開了十一夜太平洋—中美洲郵輪 休閒之旅，從家附近的舊金山港（Port of San Francisco）來回，免去了遠程飛航的辛苦，輕鬆搭乘十一萬噸級的紅寶石公主號（Ruby Princess）郵輪，自清冷的舊金山海灣南下，沿途先後停靠墨西哥 四個港口城市——曼薩尼約（Manzanillo）、巴亞爾塔港（Puerto Vallarta）、馬薩特蘭（Mazatlán）、卡波聖盧卡斯（Cabo San Lucas），沉浸於夏季的海濱風情與曼妙旖旎的異域風光之中，不亦樂乎。

航程頭尾各三天的海上漂流日，則盡情探索、享受公主號郵輪上的各項休閒、娛樂設施，在甲板的泳池、按摩浴池（jacuzzi）泡澡、曬日光浴，看看露天大銀幕播放的電影，是我的最愛。其他的運動場所包括迷你高爾夫球場、網球場，也可以打打匹克球（pickleball），或者到乒乓球室揮拍出身汗；在船尾的健身房，面對大海在跑步機上健步別有風味，還可在不同運動設施上拉伸、壓腿、舉重，還有寬敞的空間可以練瑜伽、踩腳踏車。郵輪大甲板或中庭廣場，以及各個酒吧舞池裡，跳舞、唱歌、遊戲等娛樂活動輪番登場；我也喜歡在畫廊慢慢欣賞各種風格、色彩的名家畫作。賭場從上午到深夜都是顧客盈門，各種大小屏幕的老虎機發出炫目的光彩與叮叮噹噹的音色，大多為中老年的遊客坐在機器前消磨時光；賭場內亮出慶祝農曆新年的紅色標語（Happy lunar new year），喜氣洋洋，令人開心。

晚餐後照例光顧船頭六、七層的大劇院，看一場夜場秀，印象深的有雜耍、魔術，另有黑人女歌手唱巨星惠妮休斯頓（Whitney Houston）的歌向她致敬；歌舞「世界的色彩」布景聲光靚麗悅目；停靠卡波聖盧卡斯港的當晚，請來當地舞者演出，激情奔放，墨西哥風情濃郁。

郵輪上的吃喝更是每天的重頭戲，早午餐一般都在十五樓的自助餐廳解決，早餐的煙燻生魚片、煎雞蛋、培根都不錯，還有合東方人口味的雞粥，西瓜、哈密瓜、蘋果、柑橘、梨子等各樣水果任君挑選；多個甲板上的餐廳不間斷提供漢堡、披薩、三明治、冰淇淋及各種飲料。晚餐我們固定選擇在六樓的波堤伽利餐廳（Botticelli Dining Room）享用，八名同伴正好一大圓桌，兩名來自突尼西亞（Tunisia）的侍者給予周到的服務，每晚的餐式除幾樣保留風味外，也都有變化，牛排 、羊排、豬肉、烤鮭魚、煎石斑魚……，按美式、法式、義式變換著烹飪，風味各有千秋。

最開心的是一月二十八日，適逢農曆大年初一，當晚菜式也格外豐盛，主菜包括烤龍蝦、煎牛排、烤鮭魚、紅燒鴨肉等十多種可選擇，原來船上雖然沒有刻意舉辦農曆新年慶祝活動，但還是在晚餐的菜式上做了貼切安排，讓郵輪上的亞裔乘客都不會留下遺憾。我們朋友間互相碰杯開懷暢飲，品味可口美食，享受了一頓超乎預料的海上年夜飯。