為免兒子、媳婦為分別居住洛杉機（Los Angeles）和舊金山 （San Francisco）的父母慶祝感恩節而為難，去年我和內子決定在節日期間參加為期十天的墨西哥郵輪 之旅。

這不是我們第一次參加郵輪之旅，期望並不太高，報到完畢後，我們準備乘電梯到十六樓吃自助午餐和參加隨後的安全練習。一名牽著小女孩的婦人隨後進入電梯，叫小女孩幫助按按鈕，不料天真的小孩把五樓至十七樓都按了，令電梯內的乘客都為之愕然，但目睹這小孩一派天真無知的動作和表情，都忍不住笑起來。小女孩的媽媽一臉尷尬，一時不知該怎樣反應，但這小插曲卻改善了我的心態。

我開始體會到應該用平淡開放的心情，去面對未來的行程，希望從細節中找尋樂趣，從觀察中探討別人享受旅程的方式，看看是否有意想不到的收穫。

在仔細檢視行程的細節，發現我們會停泊在一個墨西哥的新興小鎮洛雷托（Loreto），這個地方引起我一絲興趣。記憶中我們似乎從未去過這小鎮，我們曾多次乘郵輪到墨西哥旅遊，上岸步行探訪過幾個大城市，所見都是為迎合郵輪旅客的活動中心、餐廳及購物商場，商業氣味非常濃厚，庸俗不堪，令人乏味。

這回郵輪多停泊一個新興市鎮，帶來一點不同的期望。抵達後，這個美麗的小鎮沒有彩色繽紛的市場，整個市鎮活像一個清純的村女，沒有濃妝艷抹，充滿清新魅力。

我們乘坐郵輪自備的小汽艇登陸，踏上這片清新的土地，經過一座拱門，進入市鎮的大教堂廣場和市集，沿途柳暗花明，讓人興奮。沿著拱型樹蔭的人行道漫步，開始見到有鎮民擺設的地攤，販賣墨西哥手工藝裝飾物品，標明價錢有五元和十元任擇，比其他城市攤販不標價錢來得殷實，令人頗有購物的興致。除臨時地攤外，當然也有售賣裝飾衣物的墨西哥典型店舖，裡面貨真價實，表現出墨西哥純樸的一面。

令人留下印象的還有一家餐飲店，設有喝啤酒的盪鞦韆座椅，創意十足，還有鎮民住家門前擺放朽木雕刻和放置戴墨西哥帽的竉物蜥蜴，相當新鮮有趣，他們微小的動機，只為博取遊客的賞金。當日雖非假日，為了歡迎二、三千名郵輪旅客到訪，居民在大教堂廣場上，臨時舉辦了一場壓軸、精采的墨西哥土風舞；墨西哥輕快節奏的吉他音樂伴以穿著五彩繽紛民族服裝的舞蹈，令人看得心曠神怡。

回到船上，又重新恢復暴飲暴食的常態。旅程尾聲時，有一次，適逢我和數個老男人共乘一部電梯，不論肥瘦都捧著一個大肚皮，此時有人打趣說「我們都已懷孕了」，引起所有人大笑。此次旅途，不斷在平淡中出現類似的新趣。經過十天的行程，船上的旅客，不分種族和膚色，都融合成一家人，懷著愉快的心情踏上歸途。