手機上跳出艾倫的一條簡訊：「我想吃北方水餃了，你們誰感興趣？就是那種厚厚皮的北方餃子。」看到這話，我不禁產生出「北方人的倔強」，回覆道，我會去給你們擀皮，這樣你們就會知道真正的北方餃子皮 ，不是厚厚的。此時群裡立刻熱鬧起來，大家很快搞定一個「北方水餃」聚會。

去年夏天的一個偶然機會，我在肯斯頓（Kingston,Washington）的一家中餐館 裡認識了夏老師，她當即將我拉進只有十個華人 的網群，幾乎都是來自台灣，僅自己和中餐館的老闆娘是大陸人，而我來自北京，有著正宗的北方水餃發言權。

我自告奮勇負責和麵、擀皮，其他人則熱烈討論餡料搭配。因為夏老師的先生不吃肉，還特意設計了一個素餡方案。聚會定在周六下午，大家各自準備。

周五晚上，夏老師在群裡發了一張照片。 照片裡，一名慈祥的老人、一名中年男子和一個小女孩相依而坐，三人笑容滿面，畫面溫馨至極。她說：「周六我們會見到周聯華的孫子和曾孫女。」這是誰呀？群裡問號連連。夏老師嘆氣道：「你們都太年輕了。」

出於好奇，我搜尋了周老的資料。一篇題為「走近傳奇人物周聯華牧師」的文章映入眼簾：「侍奉神半個多世紀，台灣資深教牧、神學家，對現當代基督教影響深遠。」他曾在紀錄中寫道：「在今後的生活中，我要活得好像沒有明天，在明天以前，我要天天抓住機會發出我當發的火花。我要在明天的大時代中，不再流淚。」如此鏗鏘之語，令人肅然起敬。帶著崇拜和敬仰，我期待見到這位傳奇人物的後代。

周六下午，我帶著準備好的食料來到艾倫家。她養的大狗衝著每個進門的人「汪汪」兩聲，彷彿在宣告：「你們都聽好了，我才是這裡的主人。」

兩名陌生人站在客廳，中年男子身著藍色T恤，鬍鬚修剪得體；一旁是個高中生模樣的女孩，有著亞洲人的圓臉輪廓。他們的神態平和、謙遜，與照片中的祖輩如出一轍。 簡單的自我介紹後，大家各自忙碌起來。

餃子聚會應該是最能凝聚東方人情感的方式了。眾人圍在操作台前，你一言我一語，聊人生、趣聞、家鄉的風土人情，天南海北精彩片段匯總在這個小小的桌台上。

艾倫攪拌著豬肉餡，我在一旁忙著擀皮，其他女士則準備雞蛋、韭菜和粉絲的素餡，一切都有條不紊地進行著。這名男士則被「任命」為煮餃子的專員。他遵循煮餃子的技巧，一絲不苟，每個餃子出鍋時都滾圓飽滿，沒有一個破損。女孩也加入了包餃子的行列，動作雖不熟練，卻滿是認真與歡喜。

在這期間，男士分享了家族移居美國的故事。他提到父親當年注重培養孩子的英文能力，卻忽略了中文的傳承，而如今他們希望尋根問祖，重拾失落的文化紐帶。

或許，只有離開家鄉的人，才會在異國他鄉的廚房裡，為一張餃子皮的薄厚爭論不休；才會在溫熱的餃子湯氣中，嗅到久違的家鄉味道。每一次搓麵、擀皮、包餡，似乎都在試圖重建記憶中的那份歸屬感。這種根的連結，就像一絲看不見的風箏線，將我們拴在遠方的土地上。即使風箏飛得再高、再遠，最終還是會在心靈深處，渴望回歸到那片熟悉的天地。