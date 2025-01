那年九月,我在紐約皇后區 (Queens)念大學一年級,剛到學校沒有朋友,也沒有加入任何社團,那個網路和手機還沒普及的年代,資訊也不如現今透明,對於學校的一切只能硬著頭皮自己去體驗。

開學第一天的選課通知單上,公布這學期的通識學科及專業學科,學生們依據自己的興趣,擇選授課教授、上課的地點及時間。面對複雜的選課流程,我完全狀況外,校園當時也沒有設立外國留學生 的窗口,我一個人慌張地望著前面的註冊櫃台,來回踱步走來走去。正當不知所措之際,有位非裔 美國人學長輕拍我的肩膀問我:「妳是外國學生嗎?我是學生中心會長,我可以幫忙妳。」

入冬後,紐約下大雪寒風凜冽,我和以往一樣,大清早就在公車站牌前等車上學,雪花不停地飄打在乘客無奈的臉上,公車遲遲不來,大家只能耐著性子等待。這時有輛破舊的、冒著濃濃黑煙的小汽車,緩緩地開進公車站前,男子搖下車窗喊著「Hello, Hey, You.」排隊的乘客們互相比手畫腳,以為是在喊自己,然後他持續地喊著「Not you, the girl in the yellow jacket.」

我心裡想著:「有誰那麼幸運?下雪天還可以搭便車。」不一會兒,乘客們全部指著我,並跟我說是在叫我,我瞪著眼睛仔細一看,原來是那位學長。上車後,因為英文不好,但我還是使勁地拚命道謝,學長神情嚴肅地說:「雪下得非常大,天氣又寒冷,不知道公車要等多久才會來。」

之後我常常在校園巧遇學長,好幾次他會主動約時間要討論功課,但都被我技巧性地回絕了,有同學跟我說學長對妳有好感,但當時我還沒有準備好可以繼續往下走的勇氣。很多時候擁有太多就會開始失去,就讓這短暫的幸福停留在最初的美好,成為我永恆的回憶。