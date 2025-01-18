那年九月，我在紐約皇后區 （Queens）念大學一年級，剛到學校沒有朋友，也沒有加入任何社團，那個網路和手機還沒普及的年代，資訊也不如現今透明，對於學校的一切只能硬著頭皮自己去體驗。

開學第一天的選課通知單上，公布這學期的通識學科及專業學科，學生們依據自己的興趣，擇選授課教授、上課的地點及時間。面對複雜的選課流程，我完全狀況外，校園當時也沒有設立外國留學生 的窗口，我一個人慌張地望著前面的註冊櫃台，來回踱步走來走去。正當不知所措之際，有位非裔 美國人學長輕拍我的肩膀問我：「妳是外國學生嗎？我是學生中心會長，我可以幫忙妳。」

入冬後，紐約下大雪寒風凜冽，我和以往一樣，大清早就在公車站牌前等車上學，雪花不停地飄打在乘客無奈的臉上，公車遲遲不來，大家只能耐著性子等待。這時有輛破舊的、冒著濃濃黑煙的小汽車，緩緩地開進公車站前，男子搖下車窗喊著「Hello, Hey, You.」排隊的乘客們互相比手畫腳，以為是在喊自己，然後他持續地喊著「Not you, the girl in the yellow jacket.」

我心裡想著：「有誰那麼幸運？下雪天還可以搭便車。」不一會兒，乘客們全部指著我，並跟我說是在叫我，我瞪著眼睛仔細一看，原來是那位學長。上車後，因為英文不好，但我還是使勁地拚命道謝，學長神情嚴肅地說：「雪下得非常大，天氣又寒冷，不知道公車要等多久才會來。」

之後我常常在校園巧遇學長，好幾次他會主動約時間要討論功課，但都被我技巧性地回絕了，有同學跟我說學長對妳有好感，但當時我還沒有準備好可以繼續往下走的勇氣。很多時候擁有太多就會開始失去，就讓這短暫的幸福停留在最初的美好，成為我永恆的回憶。