筆者（左）與老毛舉著本人的書法作品，在他家客廳合影。（圖／作者黃子開提供）

今年四月二十二日，女兒和十四歲外孫陪我和老伴去拉斯維加斯（Las Vegas）旅遊，到拉斯維加斯第三天，女兒帶我和老伴去郊區拜訪女婿的黑人朋友老毛。

老毛是女兒住在新澤西 哈克特斯敦（Hackettstown）的鄰居，夫婦倆都已退休 ，兒女們成家立業不在身邊。老毛有腿疾，一到冬天就感覺疼痛，於是兩年前，老毛賣掉新澤西六千平方英尺房產，遷居拉斯維加斯郊區一千八百平方英尺新居頤養天年。老毛走前，將三隻天天會下蛋的老母雞送給女婿，女婿則畫了一幅他那老房子的素描，送給老毛留念。

開車約二十分鐘後，我們來到老毛家，老兩口興奮不已，喜笑顏開出門迎客。見了女兒，老毛開口第一句話「Welcome, very very beautiful lady.」這句話我完全聽得懂。

老毛八十歲了，身材魁梧，黑得不是那麼「道地」，膚色比美國前總統歐巴馬（Obama）淺一點。太太伊萬年齡跟老毛相仿，身材嬌俏，膚色比先生稍黑。

知道我們今天來訪，老兩口準備了豐盛的茶點招待，他知道中國人的習慣，特意燒了開水，沏一壺茉莉花茶，老毛說，茶葉是女婿送的。老毛誇自己的太太，說她從早到晚閒不住，什麼事都做，桌子上的食物全是自個兒操辦的。

我說，蛋糕非常好吃，伊萬說這是買的，現做來不及，要是她做，比這還好吃。說這話時，伊萬摟著我太太，兩人臉上都露出了燦爛微笑，她們親熱得如同久別重逢的親姐妹。

談笑間，老毛對著我說：「非常歡迎你來美國。」他以為我是來美國探親的，我聽懂了他的話，我對他說：「Twenty years ago,I became a UScitizen.We are family.We are brothers.」老毛聽了非常驚喜，我倆熱情擁抱。

老毛家裡一塵不染，整理得井井有條，他熱情地介紹每個房間，特別介紹客廳壁爐上，我女婿為他畫的那幅房屋素描。

聊天時，老毛說起年輕時和白人發生衝突的故事，當時一夥白人欺負他，他針鋒相對毫不退讓；老毛又說韓戰發生時，政府讓他當兵去朝鮮半島打仗 ，他父親堅決不准，他說要是去了，說不定就死在戰場上。

面對老毛美麗的家園和他的自豪，我心想，這個「黑奴」後代成了美國當然的主人，令人肅然起敬。

拜訪老毛，女兒特地帶了禮物，想不到禮物竟是我寫的一幅字，這幅書法 作品的內容，是兩年前我寫唐代詩人劉禹錫的七言絕句「浪淘沙」。當裱好的字打開，我突然覺得這幅字寫得還真不錯，而且詩意也好：「九曲黃河萬里沙，浪淘風簸自天涯；如今直上銀河去，同到牽牛織女家。」

女兒為老毛講解了這首詩的意境，老毛說，他知道中國有一條全球著名的黃河，又說一定要選個好地方來掛這幅珍貴的字。想不到我這個不入流的「書法家」所寫的字，居然進了道地美國人家的廳堂，實乃人生一幸。千百年之後，說不定這幅字成了無價之寶，於是我和老毛手提這幅書法作品合影留念。

待了兩個多小時，我們起身告辭，臨別時在他家門口院子合影。老毛幽默地說，期望能像我一樣，活到已經九十二歲的年紀，然後大家在喜悅的氣氛中告別。