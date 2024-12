筆者(左)與老毛舉著本人的書法作品,在他家客廳合影。(圖/作者黃子開提供)

今年四月二十二日,女兒和十四歲外孫陪我和老伴去拉斯維加斯(Las Vegas)旅遊,到拉斯維加斯第三天,女兒帶我和老伴去郊區拜訪女婿的黑人朋友老毛。

老毛是女兒住在新澤西 哈克特斯敦(Hackettstown)的鄰居,夫婦倆都已退休 ,兒女們成家立業不在身邊。老毛有腿疾,一到冬天就感覺疼痛,於是兩年前,老毛賣掉新澤西六千平方英尺房產,遷居拉斯維加斯郊區一千八百平方英尺新居頤養天年。老毛走前,將三隻天天會下蛋的老母雞送給女婿,女婿則畫了一幅他那老房子的素描,送給老毛留念。

開車約二十分鐘後,我們來到老毛家,老兩口興奮不已,喜笑顏開出門迎客。見了女兒,老毛開口第一句話「Welcome, very very beautiful lady.」這句話我完全聽得懂。

老毛八十歲了,身材魁梧,黑得不是那麼「道地」,膚色比美國前總統歐巴馬(Obama)淺一點。太太伊萬年齡跟老毛相仿,身材嬌俏,膚色比先生稍黑。

知道我們今天來訪,老兩口準備了豐盛的茶點招待,他知道中國人的習慣,特意燒了開水,沏一壺茉莉花茶,老毛說,茶葉是女婿送的。老毛誇自己的太太,說她從早到晚閒不住,什麼事都做,桌子上的食物全是自個兒操辦的。

我說,蛋糕非常好吃,伊萬說這是買的,現做來不及,要是她做,比這還好吃。說這話時,伊萬摟著我太太,兩人臉上都露出了燦爛微笑,她們親熱得如同久別重逢的親姐妹。

談笑間,老毛對著我說:「非常歡迎你來美國。」他以為我是來美國探親的,我聽懂了他的話,我對他說:「Twenty years ago,I became a UScitizen.We are family.We are brothers.」老毛聽了非常驚喜,我倆熱情擁抱。

老毛家裡一塵不染,整理得井井有條,他熱情地介紹每個房間,特別介紹客廳壁爐上,我女婿為他畫的那幅房屋素描。

聊天時,老毛說起年輕時和白人發生衝突的故事,當時一夥白人欺負他,他針鋒相對毫不退讓;老毛又說韓戰發生時,政府讓他當兵去朝鮮半島打仗 ,他父親堅決不准,他說要是去了,說不定就死在戰場上。

面對老毛美麗的家園和他的自豪,我心想,這個「黑奴」後代成了美國當然的主人,令人肅然起敬。

拜訪老毛,女兒特地帶了禮物,想不到禮物竟是我寫的一幅字,這幅書法 作品的內容,是兩年前我寫唐代詩人劉禹錫的七言絕句「浪淘沙」。當裱好的字打開,我突然覺得這幅字寫得還真不錯,而且詩意也好:「九曲黃河萬里沙,浪淘風簸自天涯;如今直上銀河去,同到牽牛織女家。」

女兒為老毛講解了這首詩的意境,老毛說,他知道中國有一條全球著名的黃河,又說一定要選個好地方來掛這幅珍貴的字。想不到我這個不入流的「書法家」所寫的字,居然進了道地美國人家的廳堂,實乃人生一幸。千百年之後,說不定這幅字成了無價之寶,於是我和老毛手提這幅書法作品合影留念。

待了兩個多小時,我們起身告辭,臨別時在他家門口院子合影。老毛幽默地說,期望能像我一樣,活到已經九十二歲的年紀,然後大家在喜悅的氣氛中告別。