從米開朗基羅廣場俯瞰市區,中間圓頂建築物就是聖母百花大教堂。(圖/作者原志提供)

佛羅倫斯(Florence)位於義大利 中部阿諾河畔,在一百五十多年前曾經是義大利首都,是文藝復興運動的誕生之地。最有代表性的文藝復興三傑達文西(Da Vinci)、米開朗基羅(Michelangelo)、拉斐爾(Raphael),還有伽利略(Galileo Galilei)、但丁(Dante)等都是佛羅倫斯人,也因此佛羅倫斯擁有數不清的藝術瑰寶。

佛羅倫斯有皇宮、大教堂、美術館 等著名建築,到處彌漫著濃濃的文藝氣息,佛羅倫斯歷史中心於一九八二年被聯合國教科文組織列為世界遺產。

我們在佛羅倫斯的遊覽從聖母百花大教堂(Cathedral of Saint Mary of the Flower)開始,聖母百花大教堂奠基於一二九六年,一四六九年完工,是文藝復興時期的第一座偉大建築。大教堂由白色、綠色及粉紅色大理石按照繁複的幾何圖案裝飾起來,其大理石彩色拼花地板尤其漂亮,壯觀的穹頂和高高的鐘樓,使它成為佛羅倫斯市最高的建築,曾入選為世界最美十大教堂。

離開聖母百花大教堂後,我們前往領主廣場(The Square of the Lords),領主廣場上的舊宮曾經是佛羅倫斯共和國的起源和政治中心,廣場因周圍眾多精美的建築和雕塑,被譽為義大利最美的廣場之一,有著「露天雕塑博物館 」的美名。

領主廣場上矗立著一座西方美術史認為最帥的男子雕塑、也就是米開朗基羅的「大衛像(David)」複製品。廣場上還有精美的海神噴泉(Fountain of Neptune)雕塑和科西莫一世騎馬銅像(Cosimo I de' Medici)。

值得一提的是在領主廣場上,有一個義大利名牌包古馳花園博物館(Gucci Garden),不僅可以看到各式各樣、美麗炫目的古馳包,能買到世界上其他地方見不到的古馳獨家設計產品,還可以享受到一場光影與色彩變換出來的視覺盛宴。

距離領主廣場不遠處有一座不可錯過的大教堂,那就是聖十字大教堂(Holy Cross Church)。聖十字大教堂有著「義大利先賢祠」之稱,裡頭安葬著二百七十六個義大利最傑出的人物,世人熟悉的義大利著名科學家、人類歷史上第一台天文望遠鏡的發明者伽利略就安息在聖十字教堂。此外,米開朗基羅、但丁等偉大的藝術家與文學家也都安息在此。

我們接下去走到阿諾河畔的烏菲茲美術館(Uffizi Gallery),這是義大利最著名的美術館,其藝術藏品數量巨大,最著名的是義大利畫家波提切利(Botticelli)創作的「維納斯的誕生(The Birth of Venus)」、「春(Allegory of Spring)」油畫,以及三座發現於公元一○○年至一百五十年的維納斯雕塑,它們都是烏菲茲美術館的鎮館之寶。

美術館U形的兩條長廊,擺放著一眼望不到盡頭的眾多大師精美雕塑;此外,美術館還收藏了達文西、拉斐爾,以及米開朗基羅等著名大師的作品,遊客不僅可以看到達文西一幅沒有完成的油畫,還能看到米開朗基羅唯一創作的一幅油畫。

緊鄰著烏菲茲美術館的是佛羅倫斯著名的石造拱橋,修建於一三四五年的老橋是佛羅倫斯現存最古老的橋。阿諾河上有一座又一座的拱橋,傳說義大利最偉大的詩人、「神曲(Divine Comedy)」的作者但丁,與給了他無數創作靈感的心上人貝緹麗彩(Beatrice),就在這座老橋西側的聖三一橋上相遇。

在佛羅倫斯的最後一天,我們參觀了佛羅倫斯國立美術學院,看到了米開朗基羅的「大衛像」原作,再到米開朗基羅廣場去看「大衛像」的另一座青銅複製品,顺便俯瞰最有地中海情趣的佛羅倫斯市區風光。