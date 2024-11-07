這學期我在維吉尼亞州 （Virginia）一所大學兼職教了兩門課，其中一門是「當代社會的數位素養（Digital Literacy in Contemporary Society）」，這是科技進步下既新穎又極其必要的課，我也是邊教邊學。

這門課虛實共存（hybrid），百分之七十至八十是上網課，閱讀指定的章節、筆談討論、交作業皆在網路上進行；百分之二十至三十是到學校面對面上課，虛擬網路的方便性與實體交流的必要性，兩者兼具。

多數學生是年輕的國際留學生，他們忙著學習又要打工，著實不易；也有不少是美國的退伍軍人，工作之餘來學校進修。多數時間大家都在網路上交流，只見其名及其發言討論，學校上課時，才可以將名字和其以往的言論，逐步與面前的人做連結，疫情 和科技對人與教育的影響，至關重大。「數位素養」主要目標是培養更有批判性的思考能力，自己和其他人是如何使用數位媒體？探索最近的相關話題，未來趨勢會怎樣？

有次我出了一道作業：「請連續五天記錄你的數位媒體使用情況，數位媒體日誌要包括使用的媒體、開始和結束時間以及持續時間，在最後一天，放棄或減少使用某些數位媒體。記錄結束時，寫下你的反思。」二十位學生的回答應有盡有，回響極佳，對我自己而言，也能自省深思。

有同學寫到，藉由記錄數位媒體日誌，他注意到自己在沒有要緊事時，會不自覺地流轉於各式的數位媒體，最後一天強迫自己遠離數位媒體，既具挑戰性又有啟發性，這促使他必須尋找別項活動，例如閱讀實體書，或花更多時間在戶外。這次經驗凸顯了他對數位媒體的依賴性和上癮程度，他認為以後得更注意使用時間，以及和現實世界的互動。

也有同學提到，社群媒體曾經把他拖入低谷，所以他主動退出了十多個社交媒體，目前只剩下必需的Instagram和Snapchat。數位媒體、社交網站真的有一股魔力，人性「害怕錯過（Fear of missing out，FOMO）」是如此真實，透過減少媒體數目與上線時間，他能更專注於工作，完成他沒有時間完成的專案。

另一名同學提到，最後一天他刻意把手機放在保險櫃內一整天，起初的三、四小時，他感覺就像當初努力戒菸時的心情。

一名年近四十歲的退伍軍人說，他並沒有太多數位媒體，只使用電腦和手機，都是為了工作。他反對任何數位媒體，認為人類社會就該回去公司上班、到學校上課、在咖啡 間與同事喝咖啡、聊八卦，那往日的美好時光似乎難再尋回。

西方有句諺語：「只工作不玩耍，讓傑克變成一個遲鈍的男孩（All work and no play makes Jack a dull boy.）」在數位科技主導的社會中，只有虛擬而沒有實體（All virtual and no physical），會讓人變得遲鈍、無趣，甚至失去生活重心和平衡。透過「數位素養」課程，我和學生們都深刻地體會到，平衡數位和現實世界的互動是多麼重要，希望我們能夠在科技進步的同時，不忘進行真實世界中的交流與體驗。