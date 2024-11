這學期我在維吉尼亞州 (Virginia)一所大學兼職教了兩門課,其中一門是「當代社會的數位素養(Digital Literacy in Contemporary Society)」,這是科技進步下既新穎又極其必要的課,我也是邊教邊學。

這門課虛實共存(hybrid),百分之七十至八十是上網課,閱讀指定的章節、筆談討論、交作業皆在網路上進行;百分之二十至三十是到學校面對面上課,虛擬網路的方便性與實體交流的必要性,兩者兼具。

多數學生是年輕的國際留學生,他們忙著學習又要打工,著實不易;也有不少是美國的退伍軍人,工作之餘來學校進修。多數時間大家都在網路上交流,只見其名及其發言討論,學校上課時,才可以將名字和其以往的言論,逐步與面前的人做連結,疫情 和科技對人與教育的影響,至關重大。「數位素養」主要目標是培養更有批判性的思考能力,自己和其他人是如何使用數位媒體?探索最近的相關話題,未來趨勢會怎樣?

有次我出了一道作業:「請連續五天記錄你的數位媒體使用情況,數位媒體日誌要包括使用的媒體、開始和結束時間以及持續時間,在最後一天,放棄或減少使用某些數位媒體。記錄結束時,寫下你的反思。」二十位學生的回答應有盡有,回響極佳,對我自己而言,也能自省深思。

有同學寫到,藉由記錄數位媒體日誌,他注意到自己在沒有要緊事時,會不自覺地流轉於各式的數位媒體,最後一天強迫自己遠離數位媒體,既具挑戰性又有啟發性,這促使他必須尋找別項活動,例如閱讀實體書,或花更多時間在戶外。這次經驗凸顯了他對數位媒體的依賴性和上癮程度,他認為以後得更注意使用時間,以及和現實世界的互動。

也有同學提到,社群媒體曾經把他拖入低谷,所以他主動退出了十多個社交媒體,目前只剩下必需的Instagram和Snapchat。數位媒體、社交網站真的有一股魔力,人性「害怕錯過(Fear of missing out,FOMO)」是如此真實,透過減少媒體數目與上線時間,他能更專注於工作,完成他沒有時間完成的專案。

另一名同學提到,最後一天他刻意把手機放在保險櫃內一整天,起初的三、四小時,他感覺就像當初努力戒菸時的心情。

一名年近四十歲的退伍軍人說,他並沒有太多數位媒體,只使用電腦和手機,都是為了工作。他反對任何數位媒體,認為人類社會就該回去公司上班、到學校上課、在咖啡 間與同事喝咖啡、聊八卦,那往日的美好時光似乎難再尋回。

西方有句諺語:「只工作不玩耍,讓傑克變成一個遲鈍的男孩(All work and no play makes Jack a dull boy.)」在數位科技主導的社會中,只有虛擬而沒有實體(All virtual and no physical),會讓人變得遲鈍、無趣,甚至失去生活重心和平衡。透過「數位素養」課程,我和學生們都深刻地體會到,平衡數位和現實世界的互動是多麼重要,希望我們能夠在科技進步的同時,不忘進行真實世界中的交流與體驗。