常言道：「讀萬卷書，不如行萬里路。」今年七月，先生和我跟一群朋友參加了肯亞（Kenya）和坦尚尼亞（Tanzania）兩國觀賞野生動物行。在行程的最後一天，導遊帶我們到坦國阿魯沙（Arusha）地區，參觀了「香格（Shanga）」工作坊園區，此行讓平日只知道有公家機關和私人行號的我，見識到所謂的「社會企業（Social Enterprise）」，內心感到很開心。

一進香格園區，我們看到寫著「SHANGA」幾個大字的牌子，牌子下面鋪了許多深淺不一各色玻璃片。導覽告訴我們，香格成立於二○○七年，是一個結合當地社區資源，提供視聽殘障工作機會的企業組織，目標是將員工製作的手工藝品行銷到國內外，把賺來的利潤 回饋到香格，讓更多殘障人士能夠到這裡工作。

我們隨著導覽的腳步，走進不同的工作區，先看到幾名先生、女士圍坐在一個工作檯，把牛皮紙袋貼上從回收報章雜誌上剪下來的文字或圖片，做成一個個新穎別致的禮物袋；接著在金屬和玻璃工作區的熊熊大火熔爐旁，見到工作人員或分工或合作逐步完成一件件成品。

隨後我們見到一個滿面笑容的員工，熟練地操作一台大型手工紡織機，紡織機旁坐著一個男士，他把一捲捲不同顏色的紡線，在一推一拉之間送入紡織機中。此外，在另一個大工作區裡，有不少女士和少數幾個男士神情專注地穿針引線，串上五顏六色大小不同的珠子，編出項鍊、手鐲、胸針、耳環等漂亮首飾。

最後一站我們來到販賣部，琳瑯滿目的手工藝成品讓我眼睛為之一亮。最特別的是，每個產品的標籤上都印有 「這是來自坦尚尼亞阿魯沙地區，一群殘障人士特地為你製作的『香格』手工藝品。」

當晚在回美國的飛機上，我想或許在世界的某個角落，也有類似的社會企業，只是我孤陋寡聞不知道而已。現在我用「香格」園區牆上的一句話「仁慈是一種能讓盲者見、聾者聞的語言。（Kindness is a language which blind people see and deaf people hear.）」來祝願，願世界上每個角落，都會有更多的社會企業來造福殘障人士。