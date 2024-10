常言道:「讀萬卷書,不如行萬里路。」今年七月,先生和我跟一群朋友參加了肯亞(Kenya)和坦尚尼亞(Tanzania)兩國觀賞野生動物行。在行程的最後一天,導遊帶我們到坦國阿魯沙(Arusha)地區,參觀了「香格(Shanga)」工作坊園區,此行讓平日只知道有公家機關和私人行號的我,見識到所謂的「社會企業(Social Enterprise)」,內心感到很開心。

一進香格園區,我們看到寫著「SHANGA」幾個大字的牌子,牌子下面鋪了許多深淺不一各色玻璃片。導覽告訴我們,香格成立於二○○七年,是一個結合當地社區資源,提供視聽殘障工作機會的企業組織,目標是將員工製作的手工藝品行銷到國內外,把賺來的利潤 回饋到香格,讓更多殘障人士能夠到這裡工作。

我們隨著導覽的腳步,走進不同的工作區,先看到幾名先生、女士圍坐在一個工作檯,把牛皮紙袋貼上從回收報章雜誌上剪下來的文字或圖片,做成一個個新穎別致的禮物袋;接著在金屬和玻璃工作區的熊熊大火熔爐旁,見到工作人員或分工或合作逐步完成一件件成品。

隨後我們見到一個滿面笑容的員工,熟練地操作一台大型手工紡織機,紡織機旁坐著一個男士,他把一捲捲不同顏色的紡線,在一推一拉之間送入紡織機中。此外,在另一個大工作區裡,有不少女士和少數幾個男士神情專注地穿針引線,串上五顏六色大小不同的珠子,編出項鍊、手鐲、胸針、耳環等漂亮首飾。

最後一站我們來到販賣部,琳瑯滿目的手工藝成品讓我眼睛為之一亮。最特別的是,每個產品的標籤上都印有 「這是來自坦尚尼亞阿魯沙地區,一群殘障人士特地為你製作的『香格』手工藝品。」

當晚在回美國的飛機上,我想或許在世界的某個角落,也有類似的社會企業,只是我孤陋寡聞不知道而已。現在我用「香格」園區牆上的一句話「仁慈是一種能讓盲者見、聾者聞的語言。(Kindness is a language which blind people see and deaf people hear.)」來祝願,願世界上每個角落,都會有更多的社會企業來造福殘障人士。