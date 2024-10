前年秋末,我們兩老與兒子一家飛往賓夕法尼亞州(Pennsylvania),在女兒家團聚過感恩節。兒子一家回加州 後,我們決定趁機到歐洲南部體驗冬季風情,於是選擇了飛往葡萄牙里斯本(Lisbon),並計畫在當地遊覽幾座著名的古城,深入探索當地的風土人情。

葡萄牙位於南歐,是少數冬季氣候相對溫暖的歐洲國家之一。我們從芝加哥出發,抵達里斯本後已進入初冬。這座城市面臨北大西洋,屬地中海型氣候,冬暖夏涼,白天氣溫大約在華氏六十度左右,遊客不多,景點不會大排長龍。

我們在里斯本小住幾天,遊覽許多美麗的地標景點,首先是聖喬治城堡(São Jorge Castle),這座建於十一世紀的古堡曾是軍營與皇宮,如今已成博物館 ,站在城堡的觀景台上,可以俯瞰整座城市及特茹河(Tagus River)的壯麗景色。另一個必訪的景點是貝倫塔(Belém Tower),這座十六世紀的建築,見證了葡萄牙航海時代的輝煌,它矗立於特茹河口,可遠眺浩瀚的大西洋。

聖誕節 前夕,我們乘坐高鐵北上來到波爾圖(Porto),這座城市因出產波特酒(Port Wine)而聞名,杜羅河(Douro River)兩岸遍布美麗的葡萄園。在波爾圖的行程中,我們參觀了萊羅書店(Livraria Lello),這座哥德式建築裡的螺旋形樓梯,以及古色古香的裝飾令人驚嘆。

我們還特意在波爾圖市中心的Majestic Café預訂午餐,這家百年老店採用新藝術風格設計,室內裝潢精美,鋼琴悠揚的旋律增添典雅氛圍,我點了烘烤鹽漬鱈魚,太太則品嘗了英式下午茶,兩者皆美味無比,別有風味。

隨後,我們造訪了距離波爾圖不到一小時車程的基馬拉斯(Guimarães),這座城市被譽為「葡萄牙的誕生地」,是葡萄牙第一任國王阿方索.恩里克斯(Afonso Henriques)的出生地。基馬拉斯古堡是當地著名的中世紀堡壘,當初用來抵禦摩爾人和維京人的侵襲,至今仍保存完好。在古堡山腳下,還有布拉幹薩公爵宮殿(Palace of The Dukes of Braganza),其法式宮廷(French Chateau)設計風格與內部展出的中國康熙時代瓷器,讓我們大開眼界。

除夕當天,我們來到辛特拉(Sintra)佩納宮(Pena Palace),這座十九世紀中葉的城堡,融合了哥德、摩爾及文藝復興等多種建築風格,外牆的黃紅兩色鮮豔奪目,內部則裝飾著華麗的瓷磚和彩色玻璃。登上城堡,可俯瞰整座辛特拉城及周邊的美麗景色。

回到辛特拉市中心,夜晚的老城燈火通明,我們在廣場旁的法國餐館慶祝除夕,享用了香煎黑豬排和章魚飯,葡萄牙美食融合了當地食材和異國風味,確實不同凡響。

元旦當天,我們回到了里斯本,準備隔天返美。這趟旅程,讓我對葡萄牙情有獨鍾,深深感受到大部分葡萄牙人都非常熱情友好,自然風光與豐富的歷史文化相得益彰,當地治安良好,物價低廉,讓我感覺到葡萄牙是歐洲旅遊的上選。