前年秋末，我們兩老與兒子一家飛往賓夕法尼亞州（Pennsylvania），在女兒家團聚過感恩節。兒子一家回加州 後，我們決定趁機到歐洲南部體驗冬季風情，於是選擇了飛往葡萄牙里斯本（Lisbon），並計畫在當地遊覽幾座著名的古城，深入探索當地的風土人情。

葡萄牙位於南歐，是少數冬季氣候相對溫暖的歐洲國家之一。我們從芝加哥出發，抵達里斯本後已進入初冬。這座城市面臨北大西洋，屬地中海型氣候，冬暖夏涼，白天氣溫大約在華氏六十度左右，遊客不多，景點不會大排長龍。

我們在里斯本小住幾天，遊覽許多美麗的地標景點，首先是聖喬治城堡（São Jorge Castle），這座建於十一世紀的古堡曾是軍營與皇宮，如今已成博物館 ，站在城堡的觀景台上，可以俯瞰整座城市及特茹河（Tagus River）的壯麗景色。另一個必訪的景點是貝倫塔（Belém Tower），這座十六世紀的建築，見證了葡萄牙航海時代的輝煌，它矗立於特茹河口，可遠眺浩瀚的大西洋。

聖誕節 前夕，我們乘坐高鐵北上來到波爾圖（Porto），這座城市因出產波特酒（Port Wine）而聞名，杜羅河（Douro River）兩岸遍布美麗的葡萄園。在波爾圖的行程中，我們參觀了萊羅書店（Livraria Lello），這座哥德式建築裡的螺旋形樓梯，以及古色古香的裝飾令人驚嘆。

我們還特意在波爾圖市中心的Majestic Café預訂午餐，這家百年老店採用新藝術風格設計，室內裝潢精美，鋼琴悠揚的旋律增添典雅氛圍，我點了烘烤鹽漬鱈魚，太太則品嘗了英式下午茶，兩者皆美味無比，別有風味。

隨後，我們造訪了距離波爾圖不到一小時車程的基馬拉斯（Guimarães），這座城市被譽為「葡萄牙的誕生地」，是葡萄牙第一任國王阿方索．恩里克斯（Afonso Henriques）的出生地。基馬拉斯古堡是當地著名的中世紀堡壘，當初用來抵禦摩爾人和維京人的侵襲，至今仍保存完好。在古堡山腳下，還有布拉幹薩公爵宮殿（Palace of The Dukes of Braganza），其法式宮廷（French Chateau）設計風格與內部展出的中國康熙時代瓷器，讓我們大開眼界。

除夕當天，我們來到辛特拉（Sintra）佩納宮（Pena Palace），這座十九世紀中葉的城堡，融合了哥德、摩爾及文藝復興等多種建築風格，外牆的黃紅兩色鮮豔奪目，內部則裝飾著華麗的瓷磚和彩色玻璃。登上城堡，可俯瞰整座辛特拉城及周邊的美麗景色。

回到辛特拉市中心，夜晚的老城燈火通明，我們在廣場旁的法國餐館慶祝除夕，享用了香煎黑豬排和章魚飯，葡萄牙美食融合了當地食材和異國風味，確實不同凡響。

元旦當天，我們回到了里斯本，準備隔天返美。這趟旅程，讓我對葡萄牙情有獨鍾，深深感受到大部分葡萄牙人都非常熱情友好，自然風光與豐富的歷史文化相得益彰，當地治安良好，物價低廉，讓我感覺到葡萄牙是歐洲旅遊的上選。