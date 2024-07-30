最近我居住在台灣的妹妹，跟我說了好幾次，去年我兒子到台灣探親時，跟她見面或者道別時，都會給她一個非常溫暖的擁抱。妹妹對姪子的擁抱非常感動，妹妹說：「我二十八歲的兒子，上了國中之後，就沒有擁抱過我了。」

我跟妹妹說，台灣人不太習慣擁抱彼此，我移居美國已經四十年，在家中和親人之間，彼此都很習慣「美式擁抱」。

「美式擁抱」也用在朋友之間表現友情。日前我和老公去拜訪他在美國工作的第一家公司老闆，是當年老公畢業出校門的第一個工作，老闆還替他辦了綠卡 。我們按了門鈴，是老闆親自來開門，他熱情地說道：「我們已經三十五年沒見面了，見到你們好開心。」老闆現在快八十歲了，還是一樣的親切。

老闆當年創業時，由雇用兩名電腦工程師開始做起，他目前仍然是CEO ，公司擴大了，最近搬進他新買的辦公室。他一邊帶我們參觀整間辦公室一邊話舊，聊他的家人們動向。告別時，他說他一定要給我一個溫暖的擁抱，才依依不捨地說再見。

「美式擁抱」也常常用在表達支持和理解。前年我的朋友失業時非常傷心，他掉下眼淚不斷地說：「為什麼是裁掉我呢？我工作很賣力啊！」我擁抱他，拍拍他的背說：「公司如果是發展得不順利時，會透過裁員 以節省開支。公司的財務發生問題，留下來可能也不會有太好的前景。你的個人的表現很好，下一個更好的工作正等著你去找它呢！」聽到我如此講話，朋友就破涕為笑了，我也感到安心一點。

「美式擁抱」有時候也表達安慰和同情。去年旅行時，我騎電動腳踏車不小心跌了下來，造成手腕脫臼，和我一起出遊的團友，除了擁抱我，還貼心地用隨身攜帶的白花油，為我的手腕受傷處周圍輕輕按摩，還說著：「妳放心，我觸摸起來感覺沒有骨折。有一回我星期日上教堂，在上樓梯時腳踩空了，跌倒了撞到左臉，造成瘀青一大塊，當時腳跟痛，每天擦白花油，一星期之後就好了。」我聽完後，心情慢慢地鎮定下來，焦慮和恐懼的情緒不見了，我把注意力轉移到周圍的美景，漸漸地感到身心放鬆，還沒見到醫生，我的疼痛就減輕了九分以上。

「美式擁抱」也實行在以鼓勵為主的美式教育上。我前公司有一名中年女上司經理名叫瑪琍，她曾經帶領團隊完成過許多艱難的大數據軟體開發項目，她告訴我：「從我年幼時，媽媽常常對我說，妳是一個有才能的女孩，如果再加上嘴上有積極的語言，就會吸引人親近，辦事容易成功。花蜜會吸引勤勞的蜜蜂來採蜜，嘴巴酸溜溜的人，大家都會避而遠之。」

以下是瑪琍常常掛在嘴邊的幾句話：「I knew you can do it（我知道你能做的）」，「I'm proud of you（我為你而驕傲）」，「You are my secret weapon (你是我的祕密武器）」，「Nice Work（幹得好）」。瑪琍除了很會熱情擁抱同事，還很會鼓勵人，跟她一起工作如沐春風，我們的團隊績效一向也處於高效能之中。