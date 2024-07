最近我居住在台灣的妹妹,跟我說了好幾次,去年我兒子到台灣探親時,跟她見面或者道別時,都會給她一個非常溫暖的擁抱。妹妹對姪子的擁抱非常感動,妹妹說:「我二十八歲的兒子,上了國中之後,就沒有擁抱過我了。」

我跟妹妹說,台灣人不太習慣擁抱彼此,我移居美國已經四十年,在家中和親人之間,彼此都很習慣「美式擁抱」。

「美式擁抱」也用在朋友之間表現友情。日前我和老公去拜訪他在美國工作的第一家公司老闆,是當年老公畢業出校門的第一個工作,老闆還替他辦了綠卡 。我們按了門鈴,是老闆親自來開門,他熱情地說道:「我們已經三十五年沒見面了,見到你們好開心。」老闆現在快八十歲了,還是一樣的親切。

老闆當年創業時,由雇用兩名電腦工程師開始做起,他目前仍然是CEO ,公司擴大了,最近搬進他新買的辦公室。他一邊帶我們參觀整間辦公室一邊話舊,聊他的家人們動向。告別時,他說他一定要給我一個溫暖的擁抱,才依依不捨地說再見。

「美式擁抱」也常常用在表達支持和理解。前年我的朋友失業時非常傷心,他掉下眼淚不斷地說:「為什麼是裁掉我呢?我工作很賣力啊!」我擁抱他,拍拍他的背說:「公司如果是發展得不順利時,會透過裁員 以節省開支。公司的財務發生問題,留下來可能也不會有太好的前景。你的個人的表現很好,下一個更好的工作正等著你去找它呢!」聽到我如此講話,朋友就破涕為笑了,我也感到安心一點。

「美式擁抱」有時候也表達安慰和同情。去年旅行時,我騎電動腳踏車不小心跌了下來,造成手腕脫臼,和我一起出遊的團友,除了擁抱我,還貼心地用隨身攜帶的白花油,為我的手腕受傷處周圍輕輕按摩,還說著:「妳放心,我觸摸起來感覺沒有骨折。有一回我星期日上教堂,在上樓梯時腳踩空了,跌倒了撞到左臉,造成瘀青一大塊,當時腳跟痛,每天擦白花油,一星期之後就好了。」我聽完後,心情慢慢地鎮定下來,焦慮和恐懼的情緒不見了,我把注意力轉移到周圍的美景,漸漸地感到身心放鬆,還沒見到醫生,我的疼痛就減輕了九分以上。

「美式擁抱」也實行在以鼓勵為主的美式教育上。我前公司有一名中年女上司經理名叫瑪琍,她曾經帶領團隊完成過許多艱難的大數據軟體開發項目,她告訴我:「從我年幼時,媽媽常常對我說,妳是一個有才能的女孩,如果再加上嘴上有積極的語言,就會吸引人親近,辦事容易成功。花蜜會吸引勤勞的蜜蜂來採蜜,嘴巴酸溜溜的人,大家都會避而遠之。」

以下是瑪琍常常掛在嘴邊的幾句話:「I knew you can do it(我知道你能做的)」,「I'm proud of you(我為你而驕傲)」,「You are my secret weapon (你是我的祕密武器)」,「Nice Work(幹得好)」。瑪琍除了很會熱情擁抱同事,還很會鼓勵人,跟她一起工作如沐春風,我們的團隊績效一向也處於高效能之中。