二十年前,在維州 夏洛茨維爾(Charlottesville)市中心,有一條五百多米長的步行街,在充滿現代化氣息的大街上,有兩家中國家具店都是出售舊家具,例如木長凳、竹碗櫥、舊衣櫃、老式大床等。這些家具在中國都已經過時,可是在美國卻是身價百倍。

一條並非紅木的普通寬邊舊長凳,在我看來一點也不值錢,可是在這裡卻要價兩百元美金;一個五十厘米高的舊竹碗櫥要價三百元美金,如果買現代化的美國家具,我想大概也不會超過這個價錢。

我真被弄胡塗了,美國人要這些舊東西做什麼?其中一家中國家具店是美國人開的,我問他:「Do you speak Chinese?(你會說中國話嗎?)」他回答:「No,I don't.This is very difficult.(不,我不會,這是非常困難的。)」

一個不會說中國話的美國人開中國家具店,令人感到不可思議。我想,如果不是生意好做的話,他這個老闆是幹不下去的。

另一家中國家具店,是一個從中國來的女留學生 開的,她學的是文科,畢業後找不到工作就去經商。她說以前學的一些文史知識,在經營舊家具生意時派上了用場,這時我才知道 ,原來美國人買這些東西,不是為了使用,而是當成東方文化藝術品在欣賞。他們不重視這些東西的使用價值,而是重視他們的文物價值。

中國有五千年的歷史,而美國建國至今只有二百四十八年,這些家具的年分,很多都比美國的歷史還長久。美國人一講到歷史,就覺得先天不足,這些舊家具的存在,正迎合了某些美國人顯示自己文化修養與品位的需要。

真想不到中國人丟掉的東酉,美國人卻當成了寶貝。