二十年前，在維州 夏洛茨維爾（Charlottesville）市中心，有一條五百多米長的步行街，在充滿現代化氣息的大街上，有兩家中國家具店都是出售舊家具，例如木長凳、竹碗櫥、舊衣櫃、老式大床等。這些家具在中國都已經過時，可是在美國卻是身價百倍。

一條並非紅木的普通寬邊舊長凳，在我看來一點也不值錢，可是在這裡卻要價兩百元美金；一個五十厘米高的舊竹碗櫥要價三百元美金，如果買現代化的美國家具，我想大概也不會超過這個價錢。

我真被弄胡塗了，美國人要這些舊東西做什麼？其中一家中國家具店是美國人開的，我問他：「Do you speak Chinese？（你會說中國話嗎？）」他回答：「No,I don't.This is very difficult.（不，我不會，這是非常困難的。）」

一個不會說中國話的美國人開中國家具店，令人感到不可思議。我想，如果不是生意好做的話，他這個老闆是幹不下去的。

另一家中國家具店，是一個從中國來的女留學生 開的，她學的是文科，畢業後找不到工作就去經商。她說以前學的一些文史知識，在經營舊家具生意時派上了用場，這時我才知道 ，原來美國人買這些東西，不是為了使用，而是當成東方文化藝術品在欣賞。他們不重視這些東西的使用價值，而是重視他們的文物價值。

中國有五千年的歷史，而美國建國至今只有二百四十八年，這些家具的年分，很多都比美國的歷史還長久。美國人一講到歷史，就覺得先天不足，這些舊家具的存在，正迎合了某些美國人顯示自己文化修養與品位的需要。

真想不到中國人丟掉的東酉，美國人卻當成了寶貝。