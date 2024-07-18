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諧音梗

彭素綺

我最愛的笑話種類是諧音梗，這是廣泛應用的笑話模式，脫口秀、喜劇影集都在使用，效果奇佳，諧音梗的笑話效果就是雙關語的代表。

看過的諧音梗，有中文、英文和台語的，我是語文癡，對中英文皆然，看到這些令人噴飯、拍案叫絕的笑話，滿足了我對語文的愛戀。例如形容人們對笑話的反應，英文版是「Rolling on the floor.（笑到在地板上打滾）」；另外一個比較不雅的是「Laughing till I wet my pants（笑到尿褲子）」。

美國一個歷史悠久的脫口秀「周六夜現場（Saturday Night Live，SNL）」，專門以取笑總統為題材，也是諧音梗的佳作代表。我幾乎每次看了都笑到失控，前夫會說：「小聲一點，免得鄰居叫警察。」結果我又大笑一場。

在北加州矽谷（Silicon Valley）上班期間，很多上司都喜歡講笑話破冰，我常笑到不行；老闆會說：「等某某從地板上起來之後，我們再繼續進行下一個話題。」大夥照例又笑了一輪。

諧音梗也被廣泛用在日常生活中，春節的年菜有魚，為的是「年年有餘」；髮菜是「發財」的諧音，衣食住行都可以應用語文的奧妙。我自小就體會到同音不同字，還有不同意義的有趣之處，也因此培養我喜歡看書的愛好。還是那句名言：「書中自有黃金屋」，與大家共勉。

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