我最愛的笑話種類是諧音梗,這是廣泛應用的笑話模式,脫口秀、喜劇影集都在使用,效果奇佳,諧音梗的笑話效果就是雙關語的代表。

看過的諧音梗,有中文、英文和台語的,我是語文癡,對中英文皆然,看到這些令人噴飯、拍案叫絕的笑話,滿足了我對語文的愛戀。例如形容人們對笑話的反應,英文版是「Rolling on the floor.(笑到在地板上打滾)」;另外一個比較不雅的是「Laughing till I wet my pants(笑到尿褲子)」。

美國一個歷史悠久的脫口秀「周六夜現場(Saturday Night Live,SNL)」,專門以取笑總統為題材,也是諧音梗的佳作代表。我幾乎每次看了都笑到失控,前夫會說:「小聲一點,免得鄰居叫警察。」結果我又大笑一場。

在北加州矽谷 (Silicon Valley)上班期間,很多上司都喜歡講笑話破冰,我常笑到不行;老闆會說:「等某某從地板上起來之後,我們再繼續進行下一個話題。」大夥照例又笑了一輪。

諧音梗也被廣泛用在日常生活中,春節的年菜有魚,為的是「年年有餘」;髮菜是「發財」的諧音,衣食住行都可以應用語文的奧妙。我自小就體會到同音不同字,還有不同意義的有趣之處,也因此培養我喜歡看書的愛好。還是那句名言:「書中自有黃金屋」,與大家共勉。