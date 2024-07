我所住的地區,原來居民大多是退休的白人老人,這幾年一些老人搬去養老院 居住,也有個別獨居老人亡故在家,騰空出來的房子經由房地產投資公司裝修後,吸引了不少中壯年扶老攜幼搬遷入住,其中有印度裔、韓裔 、台灣和中國籍等住戶,使得文化更多元化了,老楊一家人就是在近幾年搬來的。

我與老楊是在住家附近散步時相識,他多半是在周末傍晚牽狗快步走路,我們有時迎面相遇,互相點頭微笑就算是打招呼了,看他臉龐輪廓分明,我猜想他應該是個韓國人。有一次住家附近路邊在修下水道,我與老楊窄路相逢,除了點頭微笑,我便順口問了一句:「Are you Korean ?」他回答:「No,I am Chinese,And you ?」這樣我們算是真正相識了。

老楊是一個釣魚 高手,正好我們住的密蘇里(Missouri)河流湖泊眾多,讓他得以有施展身手之地。春秋季節,每當周末他總開車去郊區垂釣,常常收穫頗豐,回家前他會把魚桶展示給我看,並如數家珍地說出每條魚的名稱,同時挑出他認為味道鮮美的幾條魚送給我。我很愛吃魚,有鮮魚可食,自然心生歡喜,但無功不受祿,怎麼好意思接受他的饋贈?幾番推卻,最後還是接受了他的好意。

投桃報李,我也將自己種的青菜,挑最好的割下來送給他,這是無化肥、無農藥的有機蔬菜,他倒也樂意接受,說是他太太的最愛。

我問老楊,為什麼有時家裡的魚多到吃不完,還要每周去釣魚?他說釣魚是一種樂趣,也是他一生的愛好,平常在實驗室工作,周末去釣魚是很好的放鬆。坐在柳樹下垂釣,呼吸著清晨的新鮮空氣,看東方朝陽升起,霞光萬道,整個人就覺得身心融入大自然,心曠神怡。

老楊還透露,全神貫注地注意水面,見浮標下沉,似弓的釣桿用力把魚拽出水面,看魚兒在空中騰躍扭動,這時滿滿的收穫快樂真是難以言喻。

老楊見我房前屋後,常忙著蒔花弄草、種菜種豆,輪到他問我:「為什麼要種這麼多蔬菜瓜果?」我說:「看植物發芽生長,花開花謝色彩繽紛,蜂蝶飛舞生機勃勃;再看到蔬菜滿畦,瓜豆掛棚,就同樣有一種旁人無從體會的豐收喜悅。況且既解決了自家日常綠色蔬菜供應問題,還可贈送鄰里朋友,勞作過程中鍛鍊了身體又陶冶性情,樂而忘憂,不知老之將至,好處這麼多,何樂而不為?」

這樣春去秋來,老楊送我鮮魚,從鰱魚、鯉魚、青魚、貓魚(catfish )和各種淡水魚,我送他蔬菜瓜果,從雞毛菜、小青菜、韭菜、絲瓜、苦瓜還有扁豆等,兩人互有來往。從俗處說,我們以物易物,完成最原始的商品交換模式;以時髦說,我們是優勢互補互惠,創造了「套裁」的雙利雙贏局面,分享彼此的勞動成果,我們的友誼在禮尚往來中昇華,成為忘年之交。

我也很想跟隨老楊去釣魚,體驗一下釣魚的樂趣,但除了須花錢辦一張釣魚執照,我還是個愛睡懶覺的人,起不了那麼早,所以只能望魚興嘆。老楊也很有興趣跟我學種菜種瓜,不過遺憾的是,一則他家的前後院沒有種蔬菜瓜豆的空地,二則他平時工作繁忙,無閒暇施肥澆水,最終也只得放棄這個農耕願望。我與老楊,一個人種菜,另一個人釣魚,各樂其樂,樂樂與共。