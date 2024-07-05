我所住的地區，原來居民大多是退休的白人老人，這幾年一些老人搬去養老院 居住，也有個別獨居老人亡故在家，騰空出來的房子經由房地產投資公司裝修後，吸引了不少中壯年扶老攜幼搬遷入住，其中有印度裔、韓裔 、台灣和中國籍等住戶，使得文化更多元化了，老楊一家人就是在近幾年搬來的。

我與老楊是在住家附近散步時相識，他多半是在周末傍晚牽狗快步走路，我們有時迎面相遇，互相點頭微笑就算是打招呼了，看他臉龐輪廓分明，我猜想他應該是個韓國人。有一次住家附近路邊在修下水道，我與老楊窄路相逢，除了點頭微笑，我便順口問了一句：「Are you Korean ?」他回答：「No,I am Chinese,And you ?」這樣我們算是真正相識了。

老楊是一個釣魚 高手，正好我們住的密蘇里（Missouri）河流湖泊眾多，讓他得以有施展身手之地。春秋季節，每當周末他總開車去郊區垂釣，常常收穫頗豐，回家前他會把魚桶展示給我看，並如數家珍地說出每條魚的名稱，同時挑出他認為味道鮮美的幾條魚送給我。我很愛吃魚，有鮮魚可食，自然心生歡喜，但無功不受祿，怎麼好意思接受他的饋贈？幾番推卻，最後還是接受了他的好意。

投桃報李，我也將自己種的青菜，挑最好的割下來送給他，這是無化肥、無農藥的有機蔬菜，他倒也樂意接受，說是他太太的最愛。

我問老楊，為什麼有時家裡的魚多到吃不完，還要每周去釣魚？他說釣魚是一種樂趣，也是他一生的愛好，平常在實驗室工作，周末去釣魚是很好的放鬆。坐在柳樹下垂釣，呼吸著清晨的新鮮空氣，看東方朝陽升起，霞光萬道，整個人就覺得身心融入大自然，心曠神怡。

老楊還透露，全神貫注地注意水面，見浮標下沉，似弓的釣桿用力把魚拽出水面，看魚兒在空中騰躍扭動，這時滿滿的收穫快樂真是難以言喻。

老楊見我房前屋後，常忙著蒔花弄草、種菜種豆，輪到他問我：「為什麼要種這麼多蔬菜瓜果？」我說：「看植物發芽生長，花開花謝色彩繽紛，蜂蝶飛舞生機勃勃；再看到蔬菜滿畦，瓜豆掛棚，就同樣有一種旁人無從體會的豐收喜悅。況且既解決了自家日常綠色蔬菜供應問題，還可贈送鄰里朋友，勞作過程中鍛鍊了身體又陶冶性情，樂而忘憂，不知老之將至，好處這麼多，何樂而不為？」

這樣春去秋來，老楊送我鮮魚，從鰱魚、鯉魚、青魚、貓魚（catfish ）和各種淡水魚，我送他蔬菜瓜果，從雞毛菜、小青菜、韭菜、絲瓜、苦瓜還有扁豆等，兩人互有來往。從俗處說，我們以物易物，完成最原始的商品交換模式；以時髦說，我們是優勢互補互惠，創造了「套裁」的雙利雙贏局面，分享彼此的勞動成果，我們的友誼在禮尚往來中昇華，成為忘年之交。

我也很想跟隨老楊去釣魚，體驗一下釣魚的樂趣，但除了須花錢辦一張釣魚執照，我還是個愛睡懶覺的人，起不了那麼早，所以只能望魚興嘆。老楊也很有興趣跟我學種菜種瓜，不過遺憾的是，一則他家的前後院沒有種蔬菜瓜豆的空地，二則他平時工作繁忙，無閒暇施肥澆水，最終也只得放棄這個農耕願望。我與老楊，一個人種菜，另一個人釣魚，各樂其樂，樂樂與共。