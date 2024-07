太太要去西雅圖 (Seattle),我送她去印第安納波利斯(Indianapolis)機場。到了機場,大約五點,離飛機起飛時間還有一個多小時,進入大廳,趕緊找到阿拉斯加航空的櫃台,前面沒有顧客,只有一女一男的地勤人員。女的雖然穿制服,但是戴著頭巾,顯然是伊斯蘭教背景;我們上前去,她非常熱情,以一口道地的美國腔跟我們打招呼。

太太帶了兩個旅行包,一個大的,一個小的,大件行李本來就決定要託運,小件行李計畫隨身攜帶。小件行李雖然小,但是要放到機艙的行李架上,對太太而言,還是很困難。我告訴她:「就請旁邊的人幫個忙。」她有些擔心怕會遭到拒絕,沒想到女地勤對她說:「兩件行李都可以免費託運。」我們大喜過望,連連致謝。印象中,美國聯航近來的免費託運行李,都只能限制一件,多了就要額外收錢。

太太又問:「不知道座位是靠窗還是靠走道?」女地勤說:「我看一下。」片刻,她回答說:「是中間。」太太顯得有點遺憾地說:「要是靠走道,就好了。」女地勤接著說:「等一下到候機廳時,可以告訴裡面的服務人員,要求更動。」她又補充說:「也許我可以在這裡為妳更改。」說罷,又問旁邊的男地勤,可以更改吧!男地勤回應:「可以的。」於是兩人就在電腦前忙了一會兒,然後欣喜地告訴我們:「搞定了。」我們又是一陣感謝。

女地勤微笑著說:「能幫你們是一件很愉快的事。」說罷,又在一張名片大小的硬質紙片上寫了什麼,然後遞給太太。離開那裡後,太太把紙片遞給我並說:「你有時間,上網去表揚他們吧!」原來這張紙片是專門收集回饋意見的,一面寫著:「How are we doing?Let us know at Alaskalistens.com.」另一面寫著日期、航班代號、機場和工作人員姓名。

我到家後隔天早上起來,神清氣爽,吃了早點,泡了一杯茶,上樓進了書房,就上網給了他們五顆星的評價。

近些年來,信仰伊斯蘭教的美國人,他們的生存空間變得日益險惡,能盡綿薄之力,為他們塑造好形象,我們是極其願意的。