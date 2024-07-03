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機場的穆斯林女地勤

木愉

太太要去西雅圖（Seattle），我送她去印第安納波利斯（Indianapolis）機場。到了機場，大約五點，離飛機起飛時間還有一個多小時，進入大廳，趕緊找到阿拉斯加航空的櫃台，前面沒有顧客，只有一女一男的地勤人員。女的雖然穿制服，但是戴著頭巾，顯然是伊斯蘭教背景；我們上前去，她非常熱情，以一口道地的美國腔跟我們打招呼。

太太帶了兩個旅行包，一個大的，一個小的，大件行李本來就決定要託運，小件行李計畫隨身攜帶。小件行李雖然小，但是要放到機艙的行李架上，對太太而言，還是很困難。我告訴她：「就請旁邊的人幫個忙。」她有些擔心怕會遭到拒絕，沒想到女地勤對她說：「兩件行李都可以免費託運。」我們大喜過望，連連致謝。印象中，美國聯航近來的免費託運行李，都只能限制一件，多了就要額外收錢。

太太又問：「不知道座位是靠窗還是靠走道？」女地勤說：「我看一下。」片刻，她回答說：「是中間。」太太顯得有點遺憾地說：「要是靠走道，就好了。」女地勤接著說：「等一下到候機廳時，可以告訴裡面的服務人員，要求更動。」她又補充說：「也許我可以在這裡為妳更改。」說罷，又問旁邊的男地勤，可以更改吧！男地勤回應：「可以的。」於是兩人就在電腦前忙了一會兒，然後欣喜地告訴我們：「搞定了。」我們又是一陣感謝。

女地勤微笑著說：「能幫你們是一件很愉快的事。」說罷，又在一張名片大小的硬質紙片上寫了什麼，然後遞給太太。離開那裡後，太太把紙片遞給我並說：「你有時間，上網去表揚他們吧！」原來這張紙片是專門收集回饋意見的，一面寫著：「How are we doing？Let us know at Alaskalistens.com.」另一面寫著日期、航班代號、機場和工作人員姓名。

我到家後隔天早上起來，神清氣爽，吃了早點，泡了一杯茶，上樓進了書房，就上網給了他們五顆星的評價。

近些年來，信仰伊斯蘭教的美國人，他們的生存空間變得日益險惡，能盡綿薄之力，為他們塑造好形象，我們是極其願意的。

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