我患有先天性的視差，不管傳統或隱形眼鏡，都無法將我的視力調到正常人的水準，走訪了許多眼科名醫都説沒辦法，我只好認命了。

求學時，我都坐在教室的第一排，就業時眼力尚可應付。來美國後生活上必須要開車，我得考到駕照 ，視力測試就得過關。我一直住在西雅圖市（Seattle），視力測試尚可勉強應付，領取駕照或延期都不成問題。

搬到加州 後，領取駕照對視力的要求較嚴，先是不准我在夜晚開車，再過兩年，我的駕照有效期只肯給兩年，再過幾年效期減為一年，還得有眼科醫生視力檢查報告，認可白天開車，經過路考及格後才能取得駕照或換新。這種一年一考，我多半都能通過，但有時也得一考再考，非常麻煩。

年前搬來加州紅木城（Redwood City），駕照到期了，為避免換照的麻煩，我以多種藉口得到延期許可，每次延長兩個月，也夠麻煩的，都得先上網預約，然後按時去紅木城車管局 領取延期證明。今年四月我再去，以生病為由請求延期，這次不靈了，辦事員不批准，因為我已在一年之間延期四次，按規定不能再延，要我重新申請，幸好我尚有一個月可開車。

重新申請駕照，我必須從頭開始考筆試、視力檢查，以及通過路考，想到那些過五關斬六將的事，我就頭痛不已。可是我得照顧坐輪椅的太太、看醫生拿藥、買東西等，還是需要開車， 經過與女兒商量後，結論是考不到駕照就認命，但得盡人事。

為了安全，女兒要試一下我能否再開車，她讓我載她四處閒逛開了二十分鐘，除了一些細微錯失，她稱讚我開得很好，於是我決定再次接受挑戰，去了紅木城車管局辦手續，拿到了路試考期。

我雇用了駕駛教練，花了五小時練習改進，並在紅木城考區四周轉了五圈。女兒上網找到路考駕駛路線，她向公司請假，花了三天十個小時，在該路線上轉了不知多少圈，後來女兒實在受不了折磨，兩手一攤說： 「爸爸，你再找駕駛教練來幫你吧！我出錢」。之後三天，我又單獨駕車，在紅木城內外轉了無數遍。

終於考期到了，上午十時二十分，我提前半小時報到候傳。為了放鬆心情，我上網打了幾副橋牌，竟然完成一副梅花小滿貫，好兆頭。

當播音器傳來「g35, window 10」，女兒一躍而起陪我走到十號窗口，面對女辦事員先行請安，然後呈上文件，她審查無誤，然後交給她身後的男上司，他又審查一遍，然後要我按上手印並與女辦事員説了幾句，最後向我宣布：「Your driving test is waived, new driving license will be mailed to you in few weeks」，我猶豫了一下，路試免了，怎麼可能？以為聽錯了，請他再說一遍，他又重複說一次。這時女兒輕聲說：「爸爸走啦！不要再囉嗦了。」我也害怕他後悔，趕緊道了謝，身輕如燕地跟著女兒走出車管局。

上車前我和女兒相互擁抱，這時我快樂地流下淚來，終於我又拿到駕照了。