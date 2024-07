我患有先天性的視差,不管傳統或隱形眼鏡,都無法將我的視力調到正常人的水準,走訪了許多眼科名醫都説沒辦法,我只好認命了。

求學時,我都坐在教室的第一排,就業時眼力尚可應付。來美國後生活上必須要開車,我得考到駕照 ,視力測試就得過關。我一直住在西雅圖市(Seattle),視力測試尚可勉強應付,領取駕照或延期都不成問題。

搬到加州 後,領取駕照對視力的要求較嚴,先是不准我在夜晚開車,再過兩年,我的駕照有效期只肯給兩年,再過幾年效期減為一年,還得有眼科醫生視力檢查報告,認可白天開車,經過路考及格後才能取得駕照或換新。這種一年一考,我多半都能通過,但有時也得一考再考,非常麻煩。

年前搬來加州紅木城(Redwood City),駕照到期了,為避免換照的麻煩,我以多種藉口得到延期許可,每次延長兩個月,也夠麻煩的,都得先上網預約,然後按時去紅木城車管局 領取延期證明。今年四月我再去,以生病為由請求延期,這次不靈了,辦事員不批准,因為我已在一年之間延期四次,按規定不能再延,要我重新申請,幸好我尚有一個月可開車。

重新申請駕照,我必須從頭開始考筆試、視力檢查,以及通過路考,想到那些過五關斬六將的事,我就頭痛不已。可是我得照顧坐輪椅的太太、看醫生拿藥、買東西等,還是需要開車, 經過與女兒商量後,結論是考不到駕照就認命,但得盡人事。

為了安全,女兒要試一下我能否再開車,她讓我載她四處閒逛開了二十分鐘,除了一些細微錯失,她稱讚我開得很好,於是我決定再次接受挑戰,去了紅木城車管局辦手續,拿到了路試考期。

我雇用了駕駛教練,花了五小時練習改進,並在紅木城考區四周轉了五圈。女兒上網找到路考駕駛路線,她向公司請假,花了三天十個小時,在該路線上轉了不知多少圈,後來女兒實在受不了折磨,兩手一攤說: 「爸爸,你再找駕駛教練來幫你吧!我出錢」。之後三天,我又單獨駕車,在紅木城內外轉了無數遍。

終於考期到了,上午十時二十分,我提前半小時報到候傳。為了放鬆心情,我上網打了幾副橋牌,竟然完成一副梅花小滿貫,好兆頭。

當播音器傳來「g35, window 10」,女兒一躍而起陪我走到十號窗口,面對女辦事員先行請安,然後呈上文件,她審查無誤,然後交給她身後的男上司,他又審查一遍,然後要我按上手印並與女辦事員説了幾句,最後向我宣布:「Your driving test is waived, new driving license will be mailed to you in few weeks」,我猶豫了一下,路試免了,怎麼可能?以為聽錯了,請他再說一遍,他又重複說一次。這時女兒輕聲說:「爸爸走啦!不要再囉嗦了。」我也害怕他後悔,趕緊道了謝,身輕如燕地跟著女兒走出車管局。

上車前我和女兒相互擁抱,這時我快樂地流下淚來,終於我又拿到駕照了。