二○二四年,我們居住的加州 聖塔克拉拉(Santa Clara)慶祝縣府公園Stevens Creek成立百年,所以特別舉辦了「 Hike the Hundred 」Rack up 100 points in 100 days,就是「健行100」活動,要在一百天內得分一百,去指定的花草、野生動物、座椅、建築物等地點拍照,就可以分別得一分、二分、五分,得到一百分就可以領獎。

一般來說,一個郡公園相當大,去好幾次也無法走完全部的路徑,所以值得我們一去再去,每次也都有不同的感受。自從二○二一年開始,很宅的老公無意間發現縣府公園舉辦的挑戰「七奇景」,他就愛上了這個活動。今年是第四年舉辦了,我們每年都會按照活動規定,健行鄰近的Alameda County和San Mateo County,加上我們居住的Santa Clara County共有三個公園,然後寄去我們拍的照片當證明,並領取獎品。

非常感謝縣府為了居民的身心健康,每年都絞盡腦汁舉辦這個有意義的活動,又準備了各式各樣的禮物,例如登山帽、水杯、防蟲液、T恤、背包等,禮物上大多印上年份、公園名稱等字樣,非常實用又有紀念價值。

我們也影響了身邊的朋友,但很多人因為一些原因半途而廢,今年難度更高了。一般人都具有希望完成任務、渴望成功的本性,我想要特別感謝老公,他就是那種按照規定行事的人,他說:「主辦單位都已經幫大家計畫好了,只要照著做,一定會成功。」於是他就開始著手準備。

我們首先完成聖馬刁(San Mateo)的七個公園任務,也收到了獎品,然後再挑戰聖塔克拉拉的十三個公園。老公很仔細地照相下載每條步道的路線圖,以及每個公園要照的照片,資料都存放在手機裡。因為在山中常常沒有訊號,所以他必須做很多功課,將所有資料全部儲存下來,在沒有網路的情況下也可以看得到,看他這種耐心、認真的態度,我也不好意思偷懶,只有全力配合。

這幾年下來,我們幾乎走遍了附近的County公園,看到了長在枯草堆上鮮豔的小花,或看到從土石中冒出來的小花,有的像上了釉彩一樣亮麗炫目,生命真是何其奇妙,枯黃凋零的枯樹雜草堆中,卻有美好鮮嫩的小花。此外,我們還看到很多奇花異草、千年老樹、可愛的海獅,還有大如卡車般的海象,牠躺在沙灘上一動也不動,可以長達數月不吃不喝。

每到一個公園,首先要拍的是大招牌,否則日後再來回顧相片,就會不知道自己去了哪裡?其次是拍攝每個公園特別的建築物,例如榖倉、橋、座椅、山水景物,以及各種野生動植物等。公園大多數的座椅,都是善心人士紀念離世的親友所捐贈,讓我們可以坐著休息欣賞風景。如果沒有縣府詳細說明與巧妙安排,我們真不知道要在公園內做什麼?

有些公園會收取停車費,有些公園平日不收費,或六十五歲以上老人不收費,如果捨不得花停車費,他們也會教你如何停在公園外,以避開停車費,或可以向圖書館 申請免費停車券。停車券就像借書一樣,可以借三周,你可以充分利用這三周,去所有的縣公園免費停車,但必須要歸還,否則會被罰款,歸還後還可以再借。

我們在有生之年,每年都想參加有益身心健康的探索活動。