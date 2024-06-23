二○二四年，我們居住的加州 聖塔克拉拉（Santa Clara）慶祝縣府公園Stevens Creek成立百年，所以特別舉辦了「 Hike the Hundred 」Rack up 100 points in 100 days，就是「健行100」活動，要在一百天內得分一百，去指定的花草、野生動物、座椅、建築物等地點拍照，就可以分別得一分、二分、五分，得到一百分就可以領獎。

一般來說，一個郡公園相當大，去好幾次也無法走完全部的路徑，所以值得我們一去再去，每次也都有不同的感受。自從二○二一年開始，很宅的老公無意間發現縣府公園舉辦的挑戰「七奇景」，他就愛上了這個活動。今年是第四年舉辦了，我們每年都會按照活動規定，健行鄰近的Alameda County和San Mateo County，加上我們居住的Santa Clara County共有三個公園，然後寄去我們拍的照片當證明，並領取獎品。

非常感謝縣府為了居民的身心健康，每年都絞盡腦汁舉辦這個有意義的活動，又準備了各式各樣的禮物，例如登山帽、水杯、防蟲液、T恤、背包等，禮物上大多印上年份、公園名稱等字樣，非常實用又有紀念價值。

我們也影響了身邊的朋友，但很多人因為一些原因半途而廢，今年難度更高了。一般人都具有希望完成任務、渴望成功的本性，我想要特別感謝老公，他就是那種按照規定行事的人，他說：「主辦單位都已經幫大家計畫好了，只要照著做，一定會成功。」於是他就開始著手準備。

我們首先完成聖馬刁（San Mateo）的七個公園任務，也收到了獎品，然後再挑戰聖塔克拉拉的十三個公園。老公很仔細地照相下載每條步道的路線圖，以及每個公園要照的照片，資料都存放在手機裡。因為在山中常常沒有訊號，所以他必須做很多功課，將所有資料全部儲存下來，在沒有網路的情況下也可以看得到，看他這種耐心、認真的態度，我也不好意思偷懶，只有全力配合。

這幾年下來，我們幾乎走遍了附近的County公園，看到了長在枯草堆上鮮豔的小花，或看到從土石中冒出來的小花，有的像上了釉彩一樣亮麗炫目，生命真是何其奇妙，枯黃凋零的枯樹雜草堆中，卻有美好鮮嫩的小花。此外，我們還看到很多奇花異草、千年老樹、可愛的海獅，還有大如卡車般的海象，牠躺在沙灘上一動也不動，可以長達數月不吃不喝。

每到一個公園，首先要拍的是大招牌，否則日後再來回顧相片，就會不知道自己去了哪裡？其次是拍攝每個公園特別的建築物，例如榖倉、橋、座椅、山水景物，以及各種野生動植物等。公園大多數的座椅，都是善心人士紀念離世的親友所捐贈，讓我們可以坐著休息欣賞風景。如果沒有縣府詳細說明與巧妙安排，我們真不知道要在公園內做什麼？

有些公園會收取停車費，有些公園平日不收費，或六十五歲以上老人不收費，如果捨不得花停車費，他們也會教你如何停在公園外，以避開停車費，或可以向圖書館 申請免費停車券。停車券就像借書一樣，可以借三周，你可以充分利用這三周，去所有的縣公園免費停車，但必須要歸還，否則會被罰款，歸還後還可以再借。

我們在有生之年，每年都想參加有益身心健康的探索活動。