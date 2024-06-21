我和家人曾在美國住過好幾家賓館，感受不一。在舊金山矽谷 （Silicon Valley）我們住在「Home Standard」賓館，這是一間家庭休閒式賓館，兩層樓客房，沒有大門和大廳，也沒有保安，隨人自由進出，汽車可以開到房間旁。

賓館只有一間辦公室和一個值班人員，我們住的房間除了一般應有的設施，另有廚房、冰箱、微波爐、電爐、烤箱，以及碗盤刀叉一應俱全，每晚一百二十美元。不過這家賓館的服務人員好像不太勤快，我們住了四個晚上，只打掃過一次。

在洛杉磯（Los Angeles）我們也是住這種休閒式賓館，每晚九十九美元。早上供應早餐，下午供應點心，無需任何證明，客人可在餐廳享受免費早餐和點心，食物可以任意拿取，還可以外帶，充分信任客人。賓館內有游泳池，按摩浴池等，服務人員每天打掃。

在華盛頓（Washington）我們住在「Hyan Hotel」，這是一家比較高級的賓館，房間寬敞，家具設備高檔，每天打掃，床單天天換。飯店內有豪華大廳，客房部有三個觀光 電梯，房間門的背後有這樣一句話：「The rate for this room should be no more than $500」（本房間最高價五百美元）」可見這是一個相當高級的賓館。

我們住在這樣一個大飯店，意外地享受一次美式服務。有一天，女兒發現新換的浴巾上有一點髒汙，就拿去向服務台反映。接待人員看到後連聲道歉，並問：「我該如何做才能使妳高興？」女兒說：「我不知道。」我想他最多換一條浴巾罷了。誰知他竟然說：「我請妳吃早餐，如何？」女兒說：「我不是一個人，還有我的父母。」他說沒有關係，可以一起吃，隨即引領我們到餐廳，請工作人員安排我們入座。

服務員先為我們送上熱咖啡 和冰橙汁，然後請我們自己挑選餐點，內容有西式點心、麵包、水果、蔬菜、肉類、香腸、牛奶、果醬等。

此時已是上午九點，正好飢腸轆轆，我們十分高興地飽餐了一頓免費的美式早餐。

中國有句俗話：「店大欺客」，在美國也許並不如此。