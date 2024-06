我和家人曾在美國住過好幾家賓館,感受不一。在舊金山矽谷 (Silicon Valley)我們住在「Home Standard」賓館,這是一間家庭休閒式賓館,兩層樓客房,沒有大門和大廳,也沒有保安,隨人自由進出,汽車可以開到房間旁。

賓館只有一間辦公室和一個值班人員,我們住的房間除了一般應有的設施,另有廚房、冰箱、微波爐、電爐、烤箱,以及碗盤刀叉一應俱全,每晚一百二十美元。不過這家賓館的服務人員好像不太勤快,我們住了四個晚上,只打掃過一次。

在洛杉磯(Los Angeles)我們也是住這種休閒式賓館,每晚九十九美元。早上供應早餐,下午供應點心,無需任何證明,客人可在餐廳享受免費早餐和點心,食物可以任意拿取,還可以外帶,充分信任客人。賓館內有游泳池,按摩浴池等,服務人員每天打掃。

在華盛頓(Washington)我們住在「Hyan Hotel」,這是一家比較高級的賓館,房間寬敞,家具設備高檔,每天打掃,床單天天換。飯店內有豪華大廳,客房部有三個觀光 電梯,房間門的背後有這樣一句話:「The rate for this room should be no more than $500」(本房間最高價五百美元)」可見這是一個相當高級的賓館。

我們住在這樣一個大飯店,意外地享受一次美式服務。有一天,女兒發現新換的浴巾上有一點髒汙,就拿去向服務台反映。接待人員看到後連聲道歉,並問:「我該如何做才能使妳高興?」女兒說:「我不知道。」我想他最多換一條浴巾罷了。誰知他竟然說:「我請妳吃早餐,如何?」女兒說:「我不是一個人,還有我的父母。」他說沒有關係,可以一起吃,隨即引領我們到餐廳,請工作人員安排我們入座。

服務員先為我們送上熱咖啡 和冰橙汁,然後請我們自己挑選餐點,內容有西式點心、麵包、水果、蔬菜、肉類、香腸、牛奶、果醬等。

此時已是上午九點,正好飢腸轆轆,我們十分高興地飽餐了一頓免費的美式早餐。

中國有句俗話:「店大欺客」,在美國也許並不如此。