去年夏天，我們高中同學舉辦了一個包括加拿大冰川 國家公園（Glacier National Park）和班夫國家公園（Banff National Park）等地的慶生之旅，連同眷屬共有八十個人，搭乘兩部遊覽車前往。

我們花了七天遊山玩水，不但和老朋友敘舊，也藉此認識同學的親友。由於在車上時間太長，怕大家無聊，主辦同學指派我當康樂車掌，由我帶領大家玩團體遊戲，把氣氛炒熱。

車上有個同學帶著她的姊姊、姊夫和姪女一起參加旅遊，這個張姊姊年紀比我們大很多，她的女兒也快五十歲了。張姊姊說她的女兒最近遭逢婚變，心情不好，所以勸她一起出來散心。我注意到同學的姪女在車上常常愁眉不展地望著窗外，於是除了唱歌和講笑話之外，我請車上的同學們分享自己曾經遇到的困難，以及最後如何走出困境，分享過程引發了許多話題，更得到大家熱烈回響。

我看到姪女逐漸被大家分享的故事吸引了，她開始注意聆聽別人說話，而不是無精打采地看著窗外。停車休息時，我特意走過去和姪女聊天，並告訴她婚姻的失敗並不代表個人的失敗，天下沒有走不過的坎，我請大家分享人生路上的崎嶇就是向她暗示，人生只要不放棄，絕對有未來。姪女默默地掉下眼淚，並且含笑地低頭向我道謝。

旅遊結束後，我接到姪女的電話，她說在旅途中看到我們這批老阿姨都還如此熱愛生命、珍惜友情更互相鼓勵，讓她想到她也應該振作起來。於是她開始重新找工作，並且去健身房運動，逐漸恢復和朋友們聯絡，她說要把她的女兒介紹給我和同班好友芙清認識。她要告訴女兒，因為參加這次的旅遊，才讓她改變心態。

她的女兒麗莎是哈佛大學 的應屆畢業生，我和芙清與她約好去飲茶，飲茶時我們聊了很多高中時代的回憶，以及我們如何在畢業後失去聯絡，但是由於畢業三十年後重聚，我們得以重拾失去的友誼。麗莎說，她正好有一個作業要拍攝紀錄片，正在找尋目標，現在她想把我和芙清六十多年的友誼當成主題，拍成紀錄片。

多年來，我曾多次跟隨當演員的小兒子去片場看他拍片，因此我對攝影機習以為常，但是內向的芙清卻顧慮很多，經我和麗莎再三鼓勵，她才答應。我們約定，我們不要背台詞，也不要有做作的劇情，而是真實的生活紀錄片。看似簡單，但拍攝起來，對我和芙清都造成不少的困擾。

因為要拍芙清在廚房做她拿手的四川泡菜，她得在寒冷的天氣做泡菜，因為怕失敗讓她擔心了好久。另外，要拍攝她當義工，開車接送老年人去教堂，她須分別得到教堂和老年人簽的同意書才可以拍攝。芙清在高中時是舞蹈班的學生，多年前我們曾經一起拜師學過踢踏舞，所以影片裡有我倆跳踢踏舞的情景。

麗莎在我的生活片段裡，要拍我做彩色玻璃工藝品的鏡頭，但是我的工作空間是廚房的一角，為了怕鏡頭太雜亂，事前我花了不少時間打掃，才把廚房整理好。此外，為了要拍攝我喜愛的校友儀隊活動，還特別動員了所有儀隊妹妹們在寒假期間集合，大家練習在鏡頭前操槍表演。

最後拍的重點戲是我和芙清坐在社區小公園的長椅上，麗莎問我們許多問題，由我們回答。當麗莎問到我們的人生走到如今，有什麼領悟時，我們同聲表示在人生的秋天裡，我們努力活在當下。

本來我是存心幫助婚變的同學姪女，沒想到我卻以第二主角的身分，拍了哈佛大學的紀錄片作品，間接地說，我的名字也正式進入哈佛大學了。