我家稀客加拿大雁。（圖：曾華容提供）

走在有綠草、湖泊、池塘、河溪的公園，會看到水禽中體型最龐大、一點不怕人類走近的加拿大 雁，牠們正逍遙自在地在樹下憩息，或在草地上覓食，更有一搖一擺四處遊逛；還有羽毛醒目亮麗的綠頭鴨，公的肥胖，母的纖弱，在水中游來游去形影不離，不知羨煞多少凡間俗人，牠們互相追逐嬉戲畫面及美麗的倒影，成了公園最引人注目的一景。

這些景色看似稀鬆平常，一點也不覺得驚喜，但如果牠們毫無預警地降落在私人宅院，就令人不可思議了。一九九八年某天的午後，我家泳池來了一對綠頭鴨，正在悠閒地游來游去，當時讓我看傻眼了，趕緊呼叫外子來拍照，這是從哪裡來的稀客？

二○○五後的某天清晨，又飛來了一對綠頭鴨，不知道是否為上次來造訪的舊識，還是另外新來的訪客？依然一派悠閒自在，我家後院泳池成了牠們旅途的歇腳處。

盯著這對稀客，仔細打量牠們的衣冠，原來綠頭鴨的羽毛，雄雌有很明顯區別。雄綠頭鴨的頭頸呈現綠色，羽毛光澤明亮，鮮豔如絨毛，脖子還圍著白色的領環，嘴喙呈黃色，身體的羽毛黑、白、灰褐色相間有序。雌的綠頭鴨全身羽毛大致呈黃褐色，夾雜不規則的深褐色斑紋，頭頂至頸部黑色，夾雜有黑褐色細紋。

綠頭鴨成雙成對的愛相隨，讓人看了只羨鴛鴦不羨仙，這種巧然相遇，變成了我們生活中的小插曲，也是我和外子談話的趣聞。

二○一三年外子把泳池的舊水抽走，重新粉刷池邊的水泥成粉藍色，再注入清水後，整個泳池看來清澈又明亮。有一天，我正在廚房時，忽然聽到啪啪之聲入耳，從後院降落了兩隻壯碩的加拿大雁，從草地上走入泳池。

這一驚非同小可，我立刻往電腦室大聲喊叫：「快來看，要拿相機。」內心充滿新奇，真的無法相信眼前看到的這一幕，簡直是天方夜譚，家中泳池怎麼會飛來一對加拿大雁？牠們神態自若游得盡興又自在，大剌剌地不知自己已誤闖私人宅院。

這種大型野雁，有黑色的頭頸、雪白的下巴、褐色羽毛、頸長嘴尖且短，游水姿態優美，可惜不重形象，把排泄物汙染了一池。這對遠來的稀客未免太膽大妄為，有失紳士風度，相較之下，還是綠頭鴨比較小巧可愛。

在我們住處附近，既沒湖泊、池塘，更沒有河溪，竟然飛來了綠頭鴨及加拿大雁，這是罕見的怪事。也許是我家泳池四周有花、有樹、有草地，加上有一池清澈的水，牠們誤以為是公園的綠地吧！

今年六月中旬，又飛來一對綠頭鴨，這些年有過四次的水鳥來訪，一直想不透的是從衛星圖上看，我們家的左鄰右舍，每隔三、五家就有泳池，水鳥為什麼偏偏相中我家後院？不知道鄰居是否也有此巧遇？來者是客，彼此喜悅就是待客的最大樂趣，癡人說夢，心中想像著一齣古典芭蕾舞劇上演，那將是喜從天降成為社區大新聞。雖是水中撈月，但我正引頸翹望著。