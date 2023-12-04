金秋十月，我們想念小孫女，又來到華盛頓兒子家，媳婦珊邀請我一起去鎮上的圖書館 ，參加嬰兒故事會。

每個星期四上午，圖書館專門為不到一歲的嬰兒安排半小時故事會。當小孫女萊拉五個月大時，她已經能夠獨坐了，有人呼喚她，她會立刻回應並抬頭注視，珊就帶她參加了幾次故事會，萊拉看來很喜歡。

珊告訴我，到時候會有十多個嬰兒齊聚一室，我心想，那還不哭鬧成一團嗎？沒想到那一天走進圖書館時，館裡靜悄悄，有寬敞的嬰幼兒大廳，牆上掛滿了五顏六色的繪畫，一側是小動物，有小兔子、小鳥和小熊；另一側則是不同膚色的幼兒畫像，個個眼神清澈如泉、純真可愛。

十幾位家長靠牆席地而坐，小寶寶們有的坐在媽媽腿上，有的站在柔軟地毯上，還有一個不到兩個月的男嬰，依偎在媽媽懷抱裡。

珍妮主持今天的故事會，她抱著一隻泰迪熊也坐在地上。珍妮穿著白色亞麻襯衫，紅藍大格子長裙灑落一地，兩條粗粗的棕褐色麻花辮搭在胸前，讓人覺得特別親切。故事會從兒歌《你好》開始，當第一位媽媽剛剛報出小女嬰的名字「艾達」時，珍妮馬上舉起泰迪熊打招呼，全體家長唱起了「早上好，艾達，真高興能見到你，哈哈笑來歡迎你。」每次介紹都伴隨著一個熱烈的問候。

輪到小孫女萊拉時，想不到她竟然高興得站了起來，搖搖晃晃，珊連忙扶住她，母女倆跟著音樂左右搖擺，彷彿跳起了一段溫馨的親子 舞蹈。

接著，珍妮舉起泰迪熊，撓撓它的耳朵，鼓勵小寶寶摸摸自己的耳朵，而後點點泰迪熊的鼻子、指指眼睛、拍拍嘴巴。突然，珍妮掀開泰迪熊的上衣，露出它的小肚臍，她念起了繞口令，「肚臍眼，圓又圓，繞了一圈又一圈。」出人意料的一幕，讓小寶寶們都睜大了眼睛，好奇地盯著泰迪熊的肚臍，從而認識了新的身體部位。媽媽們也跟著珍妮，用手指在小寶寶肚臍旁一圈一圈地轉著，這分明是撓癢，小寶寶們咯咯笑，笑翻了天，我也笑得彎下了腰。

而後珍妮站了起來，舉起她那把海藍色吉他，接著大廳裡響起了一串清脆的樂音，笑聲戛然停住。很有默契地，大家跟著吉他唱起了兒歌「Head, Shoulders, Knees and Toes（頭、肩膀、膝蓋和腳趾）」，小寶寶們又進一步認識了自己的身體，小寶寶們高興得跟著歌曲一起拍拍手、跺跺腳、點點頭、鼓鼓掌。

最後，珍妮示意媽媽們各自拿起身邊的紙板書，與小寶寶一起讀《這是誰的膝蓋？》珍妮表情生動，不斷地模仿不同角色，溫柔地激發小寶寶的好奇心，「這是誰的膝蓋呢？」萊拉興致勃勃地用小手觸摸書本，翻了一頁又一頁，似乎也在尋找答案。

在這麽一個富有樂趣、充滿親子互動的圖書館裡，我見識了一場 豐富精采的故事會；從嬰兒時期開始，知識就像一粒溫柔的種子，悄悄地根植在小寶寶的心中。回家路上，萊拉發亮的眼睛彷彿告訴我們：「我還要再來。」