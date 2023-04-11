許多人喜歡養寵物，一般美國人愛養狗、養貓，因為彼此互動高；東方人則喜歡養鸚鵡、金魚，供玩賞用。少數人還會養蠶寶寶和兔子，但養陸龜的人倒是少見，龐然大物養在自己的院子裡，真是匪夷所思。

記憶中，在台灣經常看到的都是生長在池塘中的水龜，第一次聽到陸龜養在院子空地上，以為天方夜譚，難以令人置信。二○一二年參加聖荷西 南迦南教會長青團契的烤肉及觀龜活動時，親眼目睹一隻又一隻在地上爬行的陸龜時才知眼見為實，百聞不如一見，果然不虛傳。

Tortoise Ranch就像一個普通的老住宅，入口處有一個拱門，地上鋪著磚塊長驅直入，前庭花木扶疏，景致優美，銅像浮雕，饒富童趣。

穿過正門右側的長廊，掛滿各種盆栽及收集的飾物。在長廊與籬笆間利用大圓木柱圍住的空地，讓六隻陸龜在地上活動，因行動緩慢又沒攻擊性，可以近距離觀看及觸摸，那種感覺既真實又難忘。

後院陽台外圍大圓木柱隔開處也是陸龜活動的天地，牆上貼有交通信號標誌，把陸龜擬人化，主人真是風趣又幽默。

生菜、紅蘿蔔、芹菜、還有紅椒和瓜果，都是牠們喜歡吃的主食，「卡嚓、卡嚓」吃得津津有味，令人羨慕。陸龜是素食者，不吃肉，每天都有菜販捐贈賣不完的蔬果，主人不必為三餐食物而操心，他說：「陸龜很少生病，除非吃到蔬果掉落地上沾到了沙土」。

陸龜很好養，不像貓、狗要打預防針要買健保 、貓食狗糧及寵物的配備又是一筆大開銷，貓狗會掉毛清掃又費時，還得天天出門溜狗。陸龜只吃蔬菜水果，餵食容易，個性安靜，不吼不叫不亂咬東西，比貓狗溫馴，壽命長被視為吉祥物，省錢又省事，可惜占地太大，喜歡把陸龜當寵物養的人很少。

事隔十年不見，一入庭院感覺既熟悉又陌生。後院加蓋了儲藏室，屋旁的粗樹幹加建了一個螺旋樓梯的樹屋供小朋友爬上爬下，屋頂也換了紅屋瓦。

前院搜集了更多的舊防火栓，攀爬樹上的童雕依然如舊，沿著熟悉的長廊往前走，幾隻大陸龜已經等著餵食。這是小朋友最期盼又受歡迎的活動，大家爭著想餵食，也希望騎上陸龜背上享受一下好奇的樂趣。

在院子裡你看到所有的陸龜，是從動物園 收養來的或被人棄養的，至今已增至二十隻的成員，比十年前還壯觀。

一九八五年，特里太太的同事送給她一隻小鱷龜開始，而發展至今天的烏龜群。這個陸龜家族是由特里和他的妻子照管。特里對每一隻陸龜都瞭若指掌，Ａi剛來時僅四、五磅重，如今已有四百磅，有些陸龜可以重達八百磅，並且可以活到兩百歲。這些陸龜白天在院子閒逛及吃東西外，就這樣被寵養著，晚上夜深人靜時，就待在穀倉有供暖地板上的龜棚睡覺，日子過得很舒適，真是好福氣。

感謝特里夫婦慈悲的愛心，照顧和飼養這些特殊的動物，來看龜的人越來越多。於是就開放給附近的幼童、小朋友、童子軍及教會團體參觀，在整個觀龜過程中小朋友學會餵食、騎龜及牠的習性。寓教於樂，是一件很有意義又有趣的室外活動。