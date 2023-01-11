遊美西紅岩。(圖：葉宗貞提供)

隨著疫情 的放鬆，許多人已開始到處旅遊。十多年前，我與朋友去過美西紅岩遊玩了馬蹄灣、羚羊谷、包維湖等地，這次陪著老公參團再遊玩一次。從洛杉磯 一路往拉斯維加斯方向前進，以往自己開車，從沒注意過高速公路的兩旁沙漠有什麼變化，然而這次導遊就在路途中停下，讓我們看看不同的七彩魔幻巨石，龐大巨石是人的好幾倍高，站在旁邊渺小得像根小指頭一樣。

這七彩魔幻巨石是出自一位瑞士設計師Ugo Rondinone設計，他的靈感來自天然帳篷岩（Hoodoos）奇特造型的岩柱，以及平衡石（Balancing Rock），這是藝術家為了表達人與自然之間的穩定和崩潰的平衡關係，這些石頭似乎以搖搖欲墜的平衡在反抗地心引力，可是又依靠著地心引力才能維持不倒的現狀，從各種不同的角度都可欣賞到不同的色彩美感。

到了內華達的州立公園裡火焰谷（Valle of Fire），這個像地球外貌的谷裡，有多種不同顏色的岩石如灰色、棕褐色、紅色等，形成各式各樣的形狀。這些山脈是由Aztec的砂岩組成，也是侏羅紀時期的岩石，如今看到的岩石有著漂亮的紅白相間波浪紋路。

爬了一段一望無邊、上下坡的小徑，終於柳暗花明又一村，看到經年累月侵蝕出來的大磨菇，站在磨菇旁的原野上是多麼遼闊的視野，再到不遠的地方又爬了不少岩石，看到超級大象，長長的大象鼻非常醒目，一路上真的可以用任何想像力去看不同變化的岩石，都是大自然的傑作。

亞利桑納北部的Sedona曾被旅遊雜誌評為全美國最美麗的地方，也是著名的靈修之地，因為印第安人傳說，Sedona是可以直通聖靈的地方，被稱為印地安人的「聖地」，每年都有許多朝聖者來這朝拜靈修。

Sedona在紅色山丘的包圍下，顯出小鎮獨立的精緻，彎曲又狹小的馬路更是隱沒在一片叢林中，精心設立的環島也成了一道美麗的風景線。Sedona除了靈修之外，也以「藝術小鎮」而聞名，分布在小鎮各個角落，有著數不清的藝術中心和畫廊，這兒既有粗獷的美國西部風情的工藝品，也有色彩濃厚的墨西哥 風情手工藝品，可供遊客盡情選購。

更有名氣的紅岩聖十字架教堂（Chapel of Holy Cross），在山腳下遠遠就可以看到山中的教堂十字架，這教堂是一九五六年天主教建築大師Marguerite，花了十八個月才完成的。為了保持山巒的完美，整個工程沒有用炸藥，全部人工清除兩萬五千多噸岩石。進入教堂裡優雅的音樂、搖曳的燭光讓人感到整個人的心靈被徹底洗禮了。

一早從Sedona出發到Oat Man這個古老小鎮，鎮上只有一條街，有點像是去賭城拉斯維加斯的途中經過的鬼鎮一樣，也是早期淘金者的風光小鎮，沒金淘之後人們就離開了小鎮。

好玩的是，剛好有兩位白人穿著牛仔衣裝在那邊等遊客拍照，我們團的朋友各個都和牛仔拍照給點小費，其中兩位團友只有一元，不知怎麼給，就在這時，兩人之一看到幾步路後有一人也是穿著牛仔褲和戴著牛仔帽，就想來找他拍照給他一元，才說完，另一位大笑說，「妳去跟他拍照不用錢，免費的可以多照幾張」，大夥聽到都笑成一團太有趣了，原來她說的這位仁兄也就是我的老伴啊！

回到洛杉磯已是傍晚，結束了四天的紅岩行程。雖然二十多年前和老公自駕走過，如今參團也別有一番風趣，加上團體裡有位攝影大師，幫每個人都拍得美美的，他是最忙的一位，也在我們團裡最多粉絲。