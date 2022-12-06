住宅後草坪外面有一塊很大的荒地，我們在此開墾出一小塊蔬菜 地，種植了辣椒和其他蔬菜。

辣椒，初夏時節播種下去，很快發芽出土，向上生長，種子是從國內帶來的。大概是異地種植的緣故，出土後的幼苗顯得活力茁壯，移栽、澆水、施肥、鬆土，管理及時得當，使得苗子生長迅速而良好；夏天到來，不久就開花結果了。

隨著植株的上長，辣椒花果越來越多。白色小花和青顏色的小果密密麻麻，讓人目不暇接。青辣椒很快就上餐桌了，人們便享用上了新鮮、有辣有味的食品。

辣椒生長期長，時令進入深秋，瓜類已接近尾聲，可辣椒照樣開花結果。

大辣椒、小辣椒、朝天椒、牛角椒、螺絲椒；紅色、紫色、青顏色的，掛滿枝頭。

相比秋前的青嫩椒，秋天的辣椒可說是又辣又香。把上述不同品種的秋海椒摘回去，連成紅色長串掛在牆壁上，做成乾辣椒；或洗淨晾乾，丟進泡菜罈，做成泡菜；或加入香料，做成香辣醬；或純煎炒，或炒入肉食；裝進菜盤中，端上桌面，不僅菜餚美味好吃，也讓餐桌增光添彩。

辣椒，又叫番椒、海椒等；有的地方叫辣子，或稱海椒。辣椒的果實，因果皮含有辣椒素而有辣味，能增進食欲。辣椒含有多種維生素，維生素C含量在蔬菜中居第一位，常吃辣椒，對人體多有好處。

家裡未種植以前，吃辣椒得去市場購買，或去離家較遠的小農場採摘，一小桶辣椒得付費若干美元，費力費事又花錢；而現在，想吃什麼樣的辣椒，到自家辣椒地裡挑選採摘，一錢不花，就能吃上美味可口的鮮辣椒。

當今，辣椒已遍及世界各個地區，不禁要問，這辣椒是當地原有作物？還是外來物種？如果不是本地原產，又從何而來呢？

就我們今天的人來說，只要一日三餐有吃，餐桌豐盛，菜餚有滋有味就行；而現在我們主食部分的紅薯、玉米、馬鈴薯等糧食作物是怎麼來的？辣椒是本地所產，還是外來作物？

西元一四九二年，義大利 航海家哥倫布和他的團隊橫渡大西洋，到達巴哈馬群島中的聖薩爾瓦多島，成為西方第一個發現新大陸人。在這裡，哥倫布團隊和稍後的探險者，發現當地的印地安人，是世界上最先種植玉米、紅薯、菸草、辣椒、向日葵和棉花等作物的民族。

原來辣椒原產於中、南美洲熱帶地區。十五世紀末，哥倫布發現美洲大陸後，把辣椒帶回歐洲，並由此傳播到世界其他地方，明代末期傳入中國。

如今，我們自種辣椒、豆類、蒜苗、大蔥、香菜等蔬菜，既可吃上無農藥，少汙染蔬菜，又能勞動健身 ，一舉而多得。這正是：辣椒味道美又香，餐桌菜餚飄芬芳。自種蔬菜好，清潔又營養，勞動並健身，快樂又健康。