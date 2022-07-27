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瀑布之旅

陳藝虹

今年六月參加了合唱團的三天兩夜旅遊，整個行程在峽谷中走走停停，看瀑布飛流，看懸崖峭壁，一共去了六個公園，遊覽了約六十個瀑布，可以說是名副其實的瀑布之旅。

第一天，在瓦特金斯格倫州立公園（Watkins Glen State Park）走的是迂迴蜿蜒的峽谷步道，由於是從山上往下走，所以要常常回頭看瀑布，但每次的回首都給我們帶來不同驚喜，層層疊疊、風姿各異的瀑布那麼優雅迷人，從不同的角度觀看瀑布，可以遇見不同美。這裡有十九個瀑布，最著名的是「彩虹瀑布」，這個瀑布飄逸如輕紗，透明如珠鏈，在陽光的照耀下，閃爍著晶瑩的亮光，讓人想起了「西遊記」中的水簾洞。

第二天第一站是羅伯特·H·特里曼州立公園（Robert H. Treman State Park），這裡和瓦特金斯格倫州立公園有些相似，但峽谷要寬一些，樹木也更加繁茂，這裡有十二道瀑布，每一道都讓人賞心悅目，印象比較深刻的是一百一十五英尺高的路西法瀑布（Lucifer Fall），這道瀑布好像一條飄逸著的銀白色帶子，蜿蜒地掛在崖壁上，純淨的色彩令人心醉。

第二站是塔翰瑙克瀑布（Taughannock Falls）觀景臺，是一道單層瀑布，落差高達兩百一十五英尺，比尼加拉瓜大瀑布還高。在這個觀景臺可以遠眺瀑布的正面，遠距離感受到飛流直下三千尺的奇觀。第三站是特里曼三角公園（Treman Triangle Park），我們走的是卡斯卡迪拉步道（Cascadilla Gorge Trail），有六道瀑布，每一道都風采卓越。瀑布流過山崖時飛瀉而下，雄偉壯觀，氣勢磅礴，在平坦處涓涓細流，溫婉、柔和，詩意盎然，讓人浮想聯翩。第四站是酪乳瀑布州立公園（Buttermilk Falls State Park），這是一道一百六十五英尺高的多層瀑布，瀑布從狹窄的頂端，沿著岩石向下展開，好像孔雀開屏，充滿了神秘的色彩。

第三天去了賓州的立基茨格倫州立公園（Ricketts Glen State Park），走了一段四英里左右的Y型瀑布步道。這段步道分布有二十幾個瀑布，其中加諾佳（Ganoga）是這條步道上最大、最壯觀的瀑布，下面的水潭也清澈見底，藍天白雲映照在水面上，非常漂亮。

除了瀑布，瀑布兩邊高聳直立的沉積岩也氣勢雄渾令人驚嘆，這些片狀的沉積岩是受冰川和溪流侵蝕形成的，有很多的崖壁幾乎呈九十度角，非常神奇、壯麗，我想這些層狀岩壁可能是瀑布保護者，感謝它們為我們日夜守護著如此美麗的自然景觀。此外，峽谷中的如詩如畫，水天相映的水潭、立於山澗之間的石橋、奇形怪狀的山洞、鬱鬱蔥蔥的樹木、絢麗的霞光也與瀑布一起形成了鬼斧神工的峽谷風光。

整個行程，我們伴隨著歡快流淌的泉水在峽谷中漫遊，在瀑布群中穿梭，在大自然中呼吸新鮮空氣，欣賞處處可見的詩情畫意，與大自然零距離接觸，體會大自然的靜謐與精緻，盡情感受極美的自然風光。衷心感謝合唱團團長及組織者的精心安排。

步道 州立公園 冰川

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