我的書桌抽屜裡，靜靜躺著一張泛黃的「總統府侍衛室防空洞出入證」（見圖），這張將近七十年前的紙片，承載著一段大時代的風雲往事。當年，我們一家人住在緊鄰士林官邸的眷村裡，那是一個草木皆兵的年代，父親身為蔣介石身邊的貼身副官，肩膀上總是扛著沉甸甸的責任。

一九五○年代，國民政府甫遷台，蔣總統入住士林官邸後，核心的文武侍衛、隨扈與貼身副官必須立即進駐官邸周邊。早期戒嚴時期，這一帶自然成為高度管制的軍事區，維安層級森嚴，出入皆需核對身分。

彼時兩岸軍事對峙緊張，台北更時刻面臨中共 空襲的威脅。為了因應可能的攻擊，士林官邸內外構築起龐大的「地下防空網」與「防空陣地系統」，周邊一度配置多達七處高射砲台，同時，也在官邸周邊修築多座供基層官兵、維安人員與眷屬緊急避難的地下防空洞。防空洞管制極為嚴格，必須持有專屬出入證，經核對身分後，才能在演習或臨戰時進入指定位置。

這張出入證是台灣戒嚴年代與兩岸緊張局勢下極為珍貴的歷史見證，對我而言，它不僅是童年的一段記憶，更是那個「全島戒嚴、隨時備戰」年代的實物證詞。隨著時光流逝，戰雲散去，這張紙片已成了我的傳家寶，默默見證著兩岸分治與台灣歷史的轉折。