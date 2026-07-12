十幾年前我們前往中國旅遊，盧溝橋是我們最渴望親臨的古戰場。盧溝橋始建於金代，東西長兩百六十六米，南北寬九點三米，橋身通體瑩白，是北京現存最古老的一座橋。若非有七七盧溝橋事變，來北京也就不會如此渴望到盧溝橋一遊。從外表看來，又有誰會知道中國人民在這個地方開始了可歌可泣的八年艱苦抗戰歲月？我們雖然都沒有經歷八年抗戰，但從先輩口中聽及有關抗戰的事倒很多。盧溝橋，我們終於慕名而來。

盧溝橋在北京廣安門外西南，從北京市區乘車，要一個多小時。沿途風沙頗多，愈往西走，人煙也愈漸稀少，而邊區要津的味道則愈濃。還未到盧溝橋，好像已聽到炮聲隆隆，又好像見到槍彈橫飛。

抵達盧溝橋，已近下午五時，一片落日斜暉映照（見圖），這是因為北京的太陽一早就爬了出來，而夜幕也較快降臨。此其時也，夕陽與習習涼風，更顯出寧靜的盧溝橋有歷盡滄桑之感。

踏上盧溝橋，彷彿見到在那些血雨腥風的炮火硝煙中，成千上萬抗日軍民揮舞大刀、據橋死守的殊死搏鬥，也好像看到成千上萬無辜百姓扶老攜幼、流離失所。這當然只是幻覺。今日的盧溝橋，堅穩地橫跨在永定河上，橋兩旁欄杆上的石獅子表情各異，看盡了近代中國一連串的苦難。一隻又一隻的石獅子，彷彿在向世人訴說中國人的哀傷。

在盧溝橋旁，有一間盧溝橋展覽館，館旁傳出了陣陣悠揚的「松花江上」歌聲。這首「松花江上」正是描述當時離鄉背井的濃烈鄉愁，隨著如怨如慕的歌聲，我們又飄回那個烽火連天的大時代。當年七月七日盧溝橋畔的槍響，讓無數中國人泣別了白山黑水，離開了故鄉，開始了長達八年的抗戰艱辛歷程。

「松花江上」的歌詞非常感動人，就是說大家都被迫離開家鄉、流浪，然後想爹娘，想家鄉。這首歌在當時中國，老人會唱，小孩會唱，男人會唱，女人會唱，全國人都唱，而唱的人，一句爹娘，一句家鄉，喊起來的時候真叫人要斷腸。

我們靜靜地站在橋頭，俯視著橋下的流水，是這樣黃濁而稍帶深紅色，因為有高坡的緣故，水流得特別急，也特別大。這紅水似乎象徵著戰士們的鮮血；那咆哮的急流聲，象徵著當年戰士們衝鋒殺敵的吶喊；那滾滾的浪濤，是這樣一個挨一個流著；那漩渦，也像有機器在引導著似的迅速旋轉著。波濤與漩渦互相搏鬥，互相衝擊。

我們兩個人故意慢慢地走，心裡想著好多年前的七月七日，敵人在盧溝橋畔的宛平城放了第一槍後，於是盧溝橋的名字，從此震撼了整個世界。由它而引起的神聖抗戰，在中國近代史上寫下了最光榮的一頁。

七七盧溝橋，該是多麼悲壯。不知有多少戰士在這裡倒下了，遺體滾在河裡，鮮血染紅了河流。你既是人們追溯抗日戰爭這段歷史的源頭，也是神州大陸那段悲壯歷史的見證。聯想今天的世界，國際上一些極右勢力卻想抹殺這段歷史，日本的教科書不寫了或歪曲了，而兩岸的教科書應該讓我們的後代永遠銘記這段歷史，而且要讓更多的人來到這盧溝橋看看。

再一次漫步在這座堅實而古老的石橋上，我們用手撫摸著它那結實而蒼老的身軀。橋，就像是一名飽經風霜的老人，藝術的塑造和歷史的回顧，使我們既有思索，也不無感嘆。多少年來，雄峙在永定河上的盧溝橋，把她那段獨有的悲壯歷史、那些驚心動魄的場面留在這裡，為後人留下了一種不屈不撓的民族精神、一種崇高的追求勝利的信念和理想。

欣賞完石獅的神態，正是斜月西沉時分。當時站立橋畔，憑欄俯望永定河，正體驗「盧溝曉月」景色，迎著西風，斜陽裡，也是燕京八景之一。

沒錯，七七抗戰確實已經是好多年前的往事了，但是，歲月可以逐漸遠去，歷史的記憶卻不應從我們的心版褪色。而那股澎湃的熱情，那些浴血的事蹟，那份炙熱的情操，以及那讓千千萬萬中國人熱血沸騰的同仇敵愾，更不應隨著時間離我們而去。

盧溝橋就是古戰場，但為什麼這樣平靜，好像從未發生過大事，白雲千載空悠悠地飄過，草是格外綠了，河水是分外濃了。回北京的路上無疑是寂靜無聲的，寂靜的背後是心境的沉痛，痛的是我們親身看見了中國的傷痕。這趟中國大陸行除了一償盧溝橋的心願外，得到的卻是一番惆悵。