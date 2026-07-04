前幾天，我在畫畫課裡完成了一幅帶有古典中國風味的畫，突發奇想，要在上面蓋一個我的圖章。

當年我留美的時候，只帶了一個大皮箱和大同電鍋，不知道為什麼，居然把圖章也放在箱子裡帶出國了，因為在美國，文件上只要簽名就行了。

當初我去讀台南成功大學的時候，生活費放在學校大門口的學生實習銀行，每次領錢或存款，都要蓋章，於是我在街上刻了一個最普通的木頭印章。那時候大家都把印章放在盒子裡，為了省錢，我回家找了一個媽媽生前留下來、大小合適的舊圖章盒，這盒子陪了我四年進出成大實習銀行，後來再也沒有用到它了。

因為現在需要在圖畫上蓋印章，我在抽屜裡把它找出來（見圖）。水牛角刻成的盒蓋被蟲蛀了好多小洞，幸好還能開關自如；紅色的印泥早就乾了，但是小小的木頭印章還是完好無損。

我把盒蓋翻過來看，上面刻著一行好小的字：成都X記出品。爸媽是八十二年前在成都結婚的，可見這個盒子已經陪伴媽媽至少有那麼多年了。一九四八年媽媽帶著這個盒子由大陸到台灣，後來我又把它從台灣帶到美國。

這個圖章盒陪伴了媽媽當飛行員太太的生離死別，陪伴了我快樂的大學四年，和我出國後半世紀的悲歡離合，它靜靜地在抽屜裡過了這麼多年。我把它交給兒子，告訴他，外婆走了六十年後，我還能發現外婆的東西，多麼珍貴，要他好好地保存下來。