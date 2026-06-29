又是十年過去，撥亂反正開始，張先生得以平反，被分配至一家科研機構擔任祕書。他欣喜萬分地登門報喜，得知我出身農村、家境清貧，便告訴我單位有不少機器鏽蝕需要清理擦洗，他可做主安排，問我是否願意前往。我欣然應允，帶著妻子與兒女，利用假日一同前往做工。結算工錢時，他輕聲說：「你家人多，收入微薄，我只能在職責之內，幫你掙些貼補，錢雖不多，也算聊補家用。」話語間，滿是蘇州文人的謙和與體恤。

一九七八年，改革開放的春風吹遍大地。兩年後，張肇東先生自覺報國時機已至，毅然辭職，在人民路飲馬橋旁創辦了全國第一家民營翻譯社；因蘇州有聞名遐邇的東吳大學與東吳絲織廠，他便取名為東吳翻譯社。

他治學嚴謹，做事一絲不苟，恪守翻譯「信、達、雅」的準則，深得客戶信賴，事業日漸紅火。也曾有人故意刁難，問他能譯英、俄、德諸文，可譯得了「達爾文」？他從容應對，盡顯學識與氣度。

隨著譯稿增多，需要專人謄寫，他第一時間想到了我。他境況好轉，卻不願直接施以錢財，而是讓我以勞動換取報酬，既貼補了我的家用，又保全了我的自尊。這般「隨風潛入夜，潤物細無聲」的關懷，藏著他的細膩心思與高尚修養。

九○年代末，兒子從美國來信，邀我們赴美探親，諸多文件需翻譯，我自以為翻查字典便可完成，不料簽證被拒。這時我才明白，此事還需專業翻譯社相助，接待人員告知費用不菲，為順利成行，我們甘願承擔。

次日，張先生親自接待我，我才知曉那些文件竟是他親手翻譯校對。我再次執意付款，他依舊堅決不收，只說：「我們是患難之交，Friends in adversity，這是我心甘情願為你做的。」後來我們再次申請簽證，果然順利通過。

患難之交見真情，情義重如山；山河不足重，重在遇知音。人在落魄之時，無頭銜光環，無地位權勢，無金錢傍身，此時所得的關心與相助，褪去了所有世俗功利，純粹無瑕。它能撫慰人心，撫平創傷，這樣的情誼，至真至純，珍貴無比。

遠赴美國德州達拉斯之後，我的心依舊牽掛故國，惦念這個與我共度患難的知己。借助網路，家鄉的訊息時時可聞，得知二○○○年，東吳翻譯社發展壯大，更名為東吳翻譯有限公司；二○一○年，中國翻譯協會讚譽他「以民營之身，行公共之責」，授予張肇東先生「資深翻譯家」稱號，可謂實至名歸。他的一生跌宕起伏，歷經坎坷，終在晚年迎來燦爛輝煌，大器晚成。

窗外，綠草如茵，佳木蔥蘢，亭亭如蓋。正所謂草木皆有心，眾人亦多情。患難之交，歷經風雨而不改其色，跨越山海而不減其真，便是人間最難得的真情。